Полпред президента в УрФО Якушев призвал тюменцев серьезно относиться к эвакуации

Ряд населенных пунктов Казанского и Ишимского районов находится в зоне особого риска — там проводится эвакуация. Также плановая эвакуация проходит в Упоровском районе. В Тюменской области развернуты пункты временного размещения. Животных можно разместить в приютах, автомобили — на стоянках.