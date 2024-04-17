Полпред президента в УрФО Якушев призвал тюменцев серьезно относиться к эвакуации

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
16 апреля полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Александр Моор встретились с жителями Ишима и села Казанское. Оба населенных пункта находятся в зоне возможного подтопления.
«Прогноз крайне неблагоприятный. Мы делаем всё, чтобы защититься. Но важно понимать, если придёт большая вода, гидротехнические сооружения могут не устоять. Поэтому прошу очень серьёзно отнестись к эвакуации — собрать документы, сработать на опережение. Очень прошу обратить внимание на ваших соседей. Если рядом находятся пожилые, маломобильные, одинокие люди, нужно обязательно о них позаботиться, перевезти в ПВР. Пока это можно сделать спокойно, без надрыва», — обратился Якушев к жителям Ишима.
Ряд населенных пунктов Казанского и Ишимского районов находится в зоне особого риска — там проводится эвакуация. Также плановая эвакуация проходит в Упоровском районе. В Тюменской области развернуты пункты временного размещения. Животных можно разместить в приютах, автомобили — на стоянках.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишимском районе начали срочно эвакуировать 18 населенных пунктов. Местных жителей просят взять с собой одежду и предметы первой необходимости.