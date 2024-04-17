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Движение на трассе Тюмень — Омск ограничили до Нового года

Движение на трассе Тюмень — Омск ограничили до Нового года

17 апреля 2024, 07:38
Фото: 1MI
Ограничение затронуло участок трассы Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Оно касается не только автомобилей, но и пешеходов.

На участке с 94 по 97 километр трассы Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск ограничили движение. Мера распространяется на транспорт массой более 30 тонн. Для остальных видов транспорта вводится ограничение скоростного режима до 40 километров в час, сообщает Уралуправтодор.

Кроме того, ограничивается движение пешеходов по тротуарам. Мера будет действовать с 17 апреля по 31 декабря.

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«Ограничение вводится в связи с повреждением отдельных частей конструктивных элементов, в том числе подтротуарных и тротуарных блоков», — пояснили в Уралуправтодоре.

Ранее «Наш город» сообщал, что на мостах в Абатском и Ишимском районах перекрыли движение. На данный момент ограничения действуют на 11 мостах в регионе.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Трасса#Ограничения#Федеральная трасса#Ограничение движения
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