Движение на трассе Тюмень — Омск ограничили до Нового года

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
На участке с 94 по 97 километр трассы Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск ограничили движение. Мера распространяется на транспорт массой более 30 тонн. Для остальных видов транспорта вводится ограничение скоростного режима до 40 километров в час, сообщает Уралуправтодор.
Кроме того, ограничивается движение пешеходов по тротуарам. Мера будет действовать с 17 апреля по 31 декабря.
«Ограничение вводится в связи с повреждением отдельных частей конструктивных элементов, в том числе подтротуарных и тротуарных блоков», — пояснили в Уралуправтодоре.
Ранее «Наш город» сообщал, что на мостах в Абатском и Ишимском районах перекрыли движение. На данный момент ограничения действуют на 11 мостах в регионе.