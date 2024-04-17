Движение на трассе Тюмень — Омск ограничили до Нового года

На участке с 94 по 97 километр трассы Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск ограничили движение. Мера распространяется на транспорт массой более 30 тонн. Для остальных видов транспорта вводится ограничение скоростного режима до 40 километров в час, сообщает Уралуправтодор.