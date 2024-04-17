nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Тематический парк планируют построить в Тюмени

Тематический парк с термальными водами и отелем построят в Тюмени

17 апреля 2024, 07:14
Фото: 1MI

Тематический парк планируют построить в Тюмени

Парк будет расположен вблизи села Кулаково в Тюменском районе. Ожидается, что его будут посещать минимум миллион человек в год.
Сюжет
Отдых

В рамках развития кластера «Долина реки Туры» в Тюменском районе планируют построить тематический парк «Кипрея». На его территории разместят конный центр, банно-термальный и гостиничный комплексы, аутлет, парк технических видов спорта и другие объекты, сообщает «Тюменская линия».

Парк будет расположен в лесном массиве между Кулаково и Каменкой. Там планируют проводить соревнования, концерты, выставки и другие массовые мероприятия. Для гостей возведут арт-хилинг отель «Сердце Кипреи», по форме напоминающий цветок. Разработчик концепции — правление Cronwell Hotels & Resorts Russia.

Угроза затопления! В Тюменской области вода прибывает по полметра в сутки
Узнать подробнее

Тематический парк хотят соединить туристическим маршрутом с комплексом «Лето». Ожидается, что он сможет принять 40 тысяч туристов, а посещать его будут минимум миллион человек в год.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют построить клубничную ферму. Аналогичный проект уже реализован в Екатеринбурге.

Читайте также:
Весна проходит стремительно: тюменцам обещают аномальное тепло в ближайшие дни18 населенных пунктов Ишимского района начали срочно эвакуировать из-за паводкаИз-за паводка для автомобилей тюменцев организуют стоянки
#Любовь Селезнева#Общество#Спорт#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Отдых#Парк#Отели
Угроза затопления! В Тюменской области вода прибывает по полметра в сутки
Сегодня, 06:25
«Никому нет дела»: тюменцы требуют от чиновников список улиц, попадающих в зону ЧС
Вчера, 07:52
Большая вода пришла в Тюменскую область: как проходит эвакуация, какие районы затопит
Вчера, 10:44
«Цены подняли в несколько раз»: жильцов дома УК «Русь» шокировали суммы платежей
Сегодня, 07:39
Ребенка жестоко избили и выкинули из ресторана в Тюмени
Сегодня, 04:41
Собирался на боевое задание: в зоне СВО пропал контрактник из Тюмени
Вчера, 06:57
"