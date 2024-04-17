Тематический парк с термальными водами и отелем построят в Тюмени

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В рамках развития кластера «Долина реки Туры» в Тюменском районе планируют построить тематический парк «Кипрея». На его территории разместят конный центр, банно-термальный и гостиничный комплексы, аутлет, парк технических видов спорта и другие объекты, сообщает «Тюменская линия».
Парк будет расположен в лесном массиве между Кулаково и Каменкой. Там планируют проводить соревнования, концерты, выставки и другие массовые мероприятия. Для гостей возведут арт-хилинг отель «Сердце Кипреи», по форме напоминающий цветок. Разработчик концепции — правление Cronwell Hotels & Resorts Russia.
Тематический парк хотят соединить туристическим маршрутом с комплексом «Лето». Ожидается, что он сможет принять 40 тысяч туристов, а посещать его будут минимум миллион человек в год.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют построить клубничную ферму. Аналогичный проект уже реализован в Екатеринбурге.