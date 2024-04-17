18 населенных пунктов Ишимского района начали срочно эвакуировать из-за паводка

Этим утром началась эвакуация в деревнях Заворохино и Макарова. Местных жителей просят взять с собой одежду и предметы первой необходимости. Также сегодня начали эвакуировать жителей Голышмановского, Казанского и Викуловского районов. Граждан разместят в ПВР.