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Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

В Ишимском районе начали срочно эвакуировать 18 населенных пунктов

18 населенных пунктов Ишимского района начали срочно эвакуировать из-за паводка

17 апреля 2024, 06:21
Фото: 1MI

В Ишимском районе начали срочно эвакуировать 18 населенных пунктов

Эвакуация в некоторых деревнях и селах района началась в 9 утра. Сейчас список пополнился новыми населенными пунктами.

В Ишимском районе в срочном порядке эвакуируют жителей 18 населенных пунктов. Об этом сообщает телеграм-канал «Оповещение72».

«Эвакуация касается жителей населенных пунктов: Синицына, Симаново, Детский Дом, Дом Отдыха, Детский Санаторий, Пахомово, Кошкарагай, Налимова, Большой Остров, Плодопитомник, СНТ „Солнечный“, СНТ „Смородинка“, СНТ „Надежда“, СНТ „Приишимский“, СНТ „Техник“, Клепиково, Плешково, Боровое», — пишут в телеграм-канале.
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Этим утром началась эвакуация в деревнях Заворохино и Макарова. Местных жителей просят взять с собой одежду и предметы первой необходимости. Также сегодня начали эвакуировать жителей Голышмановского, Казанского и Викуловского районов. Граждан разместят в ПВР.

Ранее «Наш город» сообщал, что жителей села Пахомова заставили снести самовозведенную дамбу. Горожане построили ее за свои деньги, но чиновники не одобрили инициативу.

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