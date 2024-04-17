18 населенных пунктов Ишимского района начали срочно эвакуировать из-за паводка

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
В Ишимском районе в срочном порядке эвакуируют жителей 18 населенных пунктов. Об этом сообщает телеграм-канал «Оповещение72».
«Эвакуация касается жителей населенных пунктов: Синицына, Симаново, Детский Дом, Дом Отдыха, Детский Санаторий, Пахомово, Кошкарагай, Налимова, Большой Остров, Плодопитомник, СНТ „Солнечный“, СНТ „Смородинка“, СНТ „Надежда“, СНТ „Приишимский“, СНТ „Техник“, Клепиково, Плешково, Боровое», — пишут в телеграм-канале.
Этим утром началась эвакуация в деревнях Заворохино и Макарова. Местных жителей просят взять с собой одежду и предметы первой необходимости. Также сегодня начали эвакуировать жителей Голышмановского, Казанского и Викуловского районов. Граждан разместят в ПВР.
Ранее «Наш город» сообщал, что жителей села Пахомова заставили снести самовозведенную дамбу. Горожане построили ее за свои деньги, но чиновники не одобрили инициативу.