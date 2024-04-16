Сбор гуманитарной помощи организовали в Тюмени

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В Тюмени организовали сбор гуманитарной помощи. Волонтерам регионального штаба «МЫВМЕСТЕ» требуется инвентарь и имущество для обустройства пострадавших от паводка людей в ПВР, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Добровольцам нужны подушки, одеяла, пледы, полотенца, ручные фонари, батарейки и другие вещи. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.
Всего в Тюмени открылись пять пунктов приема гуманитарной помощи: ДТиС «Пионер» (Челюскинцев, 46), РСРЦН «Семья» (Геологоразведчиков, 14а), «В доме Буркова» (Дзержинского, 30), КДТ «Кижеватова» (Мельничная, 1) и ДЮЦ «Фортуна» (Белинского, 12/7). Все пункты будут работать ежедневно с 09:00 до 19:00.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Ишимского района требуют, чтобы власти опубликовали список улиц, которым грозит затопление. На данный момент администрация района поделилась только картами с зонами возможного затопления, но ориентироваться в них трудно.