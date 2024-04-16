Сбор гуманитарной помощи организовали в Тюмени

Всего в Тюмени открылись пять пунктов приема гуманитарной помощи: ДТиС «Пионер» (Челюскинцев, 46), РСРЦН «Семья» (Геологоразведчиков, 14а), «В доме Буркова» (Дзержинского, 30), КДТ «Кижеватова» (Мельничная, 1) и ДЮЦ «Фортуна» (Белинского, 12/7). Все пункты будут работать ежедневно с 09:00 до 19:00.