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В Тюменской области из-за паводка эвакуировали более 1.5 тысячи человек.

Из-за паводка в Тюменской области эвакуированы более 1.5 тысячи человек

18 апреля 2024, 06:44
Фото: 1MI

В Тюменской области из-за паводка эвакуировали более 1.5 тысячи человек.

От общего числа эвакуированных 137 находятся в пунктах временного размещения. В районах, подверженных подтоплению, продолжают укреплять дамбы.

В Тюменской области из-за паводка эвакуировали более 1.5 тысячи человек. В пунктах временного размещения находятся 137 человек, из них 48 — дети, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

«В Тюменской области сотрудники МЧС продолжают укреплять и наращивать высоту дамбы. В селе Казанское специалистами ведомства и добровольцами уложено более 20 000 мешков с песком. Также организованы лодочные переправы», — добавили в МЧС.
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В Викуловском районе планируют организовать восемь дополнительных ПВР. Жителей района просят помочь со сбором подушек, одеял и полотенец. Вещи можно принести в Викуловский районный Дом культуры на Кузнецова.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Казанском районе обрушился мост через реку Ишим. Его ввели в эксплуатацию осенью прошлого года.

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