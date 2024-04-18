Из-за паводка в Тюменской области эвакуированы более 1.5 тысячи человек

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В Тюменской области из-за паводка эвакуировали более 1.5 тысячи человек. В пунктах временного размещения находятся 137 человек, из них 48 — дети, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.
«В Тюменской области сотрудники МЧС продолжают укреплять и наращивать высоту дамбы. В селе Казанское специалистами ведомства и добровольцами уложено более 20 000 мешков с песком. Также организованы лодочные переправы», — добавили в МЧС.
В Викуловском районе планируют организовать восемь дополнительных ПВР. Жителей района просят помочь со сбором подушек, одеял и полотенец. Вещи можно принести в Викуловский районный Дом культуры на Кузнецова.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Казанском районе обрушился мост через реку Ишим. Его ввели в эксплуатацию осенью прошлого года.