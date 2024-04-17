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Published Сегодня, 05:32

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Updated Сегодня, 05:34

Жителей еще одного района Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка

Жителей еще одного района Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка

17 апреля 2024, 05:32
Фото: 1MI

Жителей еще одного района Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка

Эвакуацию объявили в двух деревнях Викуловского района. Местных жителей просят прийти к пунктам сбора.

В деревнях Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района объявили предупредительную эвакуацию населения. Местных жителей просят взять документы, ценные вещи и предметы первой необходимости и подойти к пунктам сбора.

Пункт сбора для деревни Заборка организован на остановке у дома №22 на улице Центральной, для деревни Тюлешов Бор — также на остановке. Решение об эвакуации принято в связи с повышением уровня воды в реке Иртыш, пояснили в информационном центре правительства Тюменской области.

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Срочную эвакуацию уже объявили в Голышмановском, Ишимском и Казанском районах. Покинуть дома попросили жителей почти 30 населенных пунктов. Граждан разместят в ПВР.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители тюменских сел раскупили всю воду в магазинах. По словам продавцов, люди в панике раскупают крупы, масло, яйца и молочные продукты.

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