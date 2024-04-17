Жителей еще одного района Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка

Пункт сбора для деревни Заборка организован на остановке у дома №22 на улице Центральной, для деревни Тюлешов Бор — также на остановке. Решение об эвакуации принято в связи с повышением уровня воды в реке Иртыш, пояснили в информационном центре правительства Тюменской области.