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Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Страхование дома в Тюмени подорожало почти в два раза

Страхование дома в Тюмени подорожало почти в два раза

17 апреля 2024, 04:06
Фото: 1MI

Страхование дома в Тюмени подорожало почти в два раза

Сейчас за страховку дома в тюмени нужно отдать на 20% больше. Связывают это с большим числом возгораний, а также рисками для страховых компаний, которые берут на себя ответственность по выплатам.

Статистику по возросшей цене на страхование приводит «РБК-Тюмень» со ссылкой на источники в страховой компании. По словам экспертов, сейчас средняя цена за страховку растет по всей стране, но больше всего это коснется владельцев частных домов или тех, кто имеет недвижимость в так называемых «Зонах риска». Это места, подверженные лесным пожарам и подтоплениям. Такие зоны страховые компании оценивают ежегодно вместе с началом пожароопасного сезона и сезона паводка.

Сейчас уровень цены на страховку вместе с повышением будет составлять в среднем от 5 млн руб. Окончательная цена будет зависеть от места, изначальной стоимость и размерах дома.

Ранее «Наш город» рассказывал о начале эвакуации в 30 населенных пунктах Тюмени. Пострадавших от паводка перевезут в пункты временного размещения.

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