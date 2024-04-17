Страхование дома в Тюмени подорожало почти в два раза

Статистику по возросшей цене на страхование приводит «РБК-Тюмень» со ссылкой на источники в страховой компании. По словам экспертов, сейчас средняя цена за страховку растет по всей стране, но больше всего это коснется владельцев частных домов или тех, кто имеет недвижимость в так называемых «Зонах риска». Это места, подверженные лесным пожарам и подтоплениям. Такие зоны страховые компании оценивают ежегодно вместе с началом пожароопасного сезона и сезона паводка.