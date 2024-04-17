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Published Сегодня, 05:10

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Updated Сегодня, 05:27

Паводок в Тюмени должен резко снизить число лесных пожаров регионе

Паводок в Тюмени должен резко снизить число лесных пожаров регионе

17 апреля 2024, 05:10
Фото: Изображение Midjourney

Паводок в Тюмени должен резко снизить число лесных пожаров регионе

Сократиться риск возникновения лесных пожаров в Тюмени в этом году должен минимум в полтора раза. Из-за сильной затопленности многих опасных и подверженных пожару зонам пожаров, по предварительным данным, может вовсе не быть.

Предположение многих людей о понизившемся риске пожаров частично подтвердили и в пресс-службе регионального МЧС, сообщив, что пока что это только предварительная информация.

«В период паводка пожары, связанные именно с живой растительностью, маловероятны. При этом мы отмечаем, что в Тюменском районе уже зафиксирован ряд ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой растительности», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

По словам спасателей, рассчитать риск пожаров и тем более то, будет ли он снижен — практически невозможно. В первую очередь из-за того, что паводок — стихийное явление, а лесные пожары, чаще всего, происходят из-за безответственности людей.

Ранее «Наш город» рассказывал об эвакуации в Тюмени из-за паводка. Покинуть свои дома придется жителям 30 домов.

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