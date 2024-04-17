Паводок в Тюмени должен резко снизить число лесных пожаров регионе

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Предположение многих людей о понизившемся риске пожаров частично подтвердили и в пресс-службе регионального МЧС, сообщив, что пока что это только предварительная информация.
«В период паводка пожары, связанные именно с живой растительностью, маловероятны. При этом мы отмечаем, что в Тюменском районе уже зафиксирован ряд ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой растительности», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
По словам спасателей, рассчитать риск пожаров и тем более то, будет ли он снижен — практически невозможно. В первую очередь из-за того, что паводок — стихийное явление, а лесные пожары, чаще всего, происходят из-за безответственности людей.
Ранее «Наш город» рассказывал об эвакуации в Тюмени из-за паводка. Покинуть свои дома придется жителям 30 домов.