Губернатор Моор доложит президенту Путину о ситуации с паводком в Тюменской области

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Губернатор Тюменской области Александр Моор доложит президенту России Владимиру Путину о том, как проходит эвакуация жителей. Об этом директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович рассказал Ura.ru.
«Селекторное совещание с президентом Владимиром Путиным назначено на 17 апреля в 15:00. Александр Моор доложит о ходе проведения эвакуации жителей юга Тюменской области, которая сейчас проходит из-за паводка. Сейчас уже эвакуировано 797 человек, из них в пунктах временного размещения находятся 75 человек и 466 — у родственников. Остальные размещены в медицинские и социальные учреждения», — рассказал Михнович.
Ранее «Наш город» сообщал, что из-за паводка тюменцы начали массово скупать наборы для выживания. Спрос на универсальные ножи, палатки, спальные мешки и наборы для разведения костра вырос почти в три раза.