Из-за начала паводка Тюменцы начали массово скупать наборы для выживания

О настоящем ажиотаже среди наборов для выживания рассказал портал «URA.RU» со ссылкой на источник из области продаж подобных товаров. По его словам, спрос на все необходимые для тяжелых природных условий товары вырос практически в три раза. Средняя стоимость при этом на такой набор — примерно 2 тыс. руб.