Из-за начала паводка Тюменцы начали массово скупать наборы для выживания

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
О настоящем ажиотаже среди наборов для выживания рассказал портал «URA.RU» со ссылкой на источник из области продаж подобных товаров. По его словам, спрос на все необходимые для тяжелых природных условий товары вырос практически в три раза. Средняя стоимость при этом на такой набор — примерно 2 тыс. руб.
В основном, тюменцы интересуются недорогими комплектами, которые состоят из аптечек, средств для разведения огня, компасов и т. д. Количество заказов на эти товары выросло после ухудшения паводковой ситуации», — рассказал эксперт
В основном, заказы идут через интернет-магазин и чаще всего выбирают наборы в пределах самой Тюмени.
Ранее «Наш Город» рассказывал о резком росте цен на питьевую воду из-за паводка. Продавать ее начали в три раза дороже.