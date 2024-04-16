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Из-за начала паводка Тюменцы начали массово скупать наборы для выживания

Из-за начала паводка Тюменцы начали массово скупать наборы для выживания

16 апреля 2024, 12:47
Фото: 1MI

Из-за начала паводка Тюменцы начали массово скупать наборы для выживания

Скупка наборов для выживания у Тюменцев стала по-настоящему массовой. Сейчас в городе разбирают практически все: наборы для разведения костра, палатки, универсальные швейцарские ножи и спальные мешки с водооталкивающими покрывалами.

О настоящем ажиотаже среди наборов для выживания рассказал портал «URA.RU» со ссылкой на источник из области продаж подобных товаров. По его словам, спрос на все необходимые для тяжелых природных условий товары вырос практически в три раза. Средняя стоимость при этом на такой набор — примерно 2 тыс. руб.

В основном, тюменцы интересуются недорогими комплектами, которые состоят из аптечек, средств для разведения огня, компасов и т. д. Количество заказов на эти товары выросло после ухудшения паводковой ситуации», — рассказал эксперт

В основном, заказы идут через интернет-магазин и чаще всего выбирают наборы в пределах самой Тюмени.

Ранее «Наш Город» рассказывал о резком росте цен на питьевую воду из-за паводка. Продавать ее начали в три раза дороже.

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