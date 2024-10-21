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Инструкция по выживанию

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2024
Не смотри под котелок: что делать тюменцам, встретившим эксгибициониста или онаниста?
21 октября, 09:28
Из-за начала паводка Тюменцы начали массово скупать наборы для выживания
Скупка наборов для выживания у Тюменцев стала по-настоящему массовой. Сейчас в городе разбирают практически все: наборы для разведения костра, палатки, универсальные швейцарские ножи и спальные мешки с водооталкивающими покрывалами.
16 апреля, 12:47
2023
«Выжить на тюменскую зарплату»: что делать, если дожить до конца месяца — проблема?
Чтобы не влезть в долговую яму, нужно правильно рассчитывать бюджет независимо от размера зарплаты. Эксперт дал несколько советов, как это сделать.
1 ноября 2023, 01:00
Уйти и вернуться: тюменцам рассказали, как выжить в лесу
Лето — не единственная пора, когда люди теряются в лесах, заблудиться можно в любое время года. Эксперт рассказал, как повысить шансы на выживание.
18 октября 2023, 09:52

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