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Власти опровергли слухи об экстренной эвакуации в Юргинском районе

Власти опровергли слухи об экстренной эвакуации в Юргинском районе

10 апреля 2024, 08:09
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Власти опровергли слухи об экстренной эвакуации в Юргинском районе

Видео с эвакуацией людей быстро распространились по социальным сетям. Власти заявили, что эвакуация действительно проходит, но не в Тюменской области.

Информация об экстренной эвакуации в Юргинском районе Тюменской области не соответствуют действительности. В видеороликах, которые распространяются по социальным сетям, запечатлен процесс эвакуации в Юргинском районе Кемеровской области, сообщили в информационном центре правительства региона.

На данный момент в Тюменской области нет эвакуированных населенных пунктов и людей. На случай паводка в регионе развернуты 402 пункта временного размещения.

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Ранее «Наш город» писал, что власти поделились инструкцией по подготовке к паводку и эвакуации. Жителей региона призвали помогать больным и пожилым людям.

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