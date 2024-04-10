Власти опровергли слухи об экстренной эвакуации в Юргинском районе

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Информация об экстренной эвакуации в Юргинском районе Тюменской области не соответствуют действительности. В видеороликах, которые распространяются по социальным сетям, запечатлен процесс эвакуации в Юргинском районе Кемеровской области, сообщили в информационном центре правительства региона.
На данный момент в Тюменской области нет эвакуированных населенных пунктов и людей. На случай паводка в регионе развернуты 402 пункта временного размещения.
Ранее «Наш город» писал, что власти поделились инструкцией по подготовке к паводку и эвакуации. Жителей региона призвали помогать больным и пожилым людям.