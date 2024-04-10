Власти опровергли слухи об экстренной эвакуации в Юргинском районе

Информация об экстренной эвакуации в Юргинском районе Тюменской области не соответствуют действительности. В видеороликах, которые распространяются по социальным сетям, запечатлен процесс эвакуации в Юргинском районе Кемеровской области, сообщили в информационном центре правительства региона.