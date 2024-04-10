Якушев напрямую обвинил Казахстан в потопе в Тюменской области

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев связал систему водохранилищ в Казахстане с паводками в Тюменской и Курганской областях. В эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК он заявил, что при «более согласованном» сбросе воды из водохранилищ Казахстана проблем с затоплениями удалось бы избежать, поэтому этот вопрос должен быть отработан.
Однако с паводками столкнулся и сам Казахстан. Президент Токаев назвал их крупнейшими по масштабам и последствиям за последние 80 лет. Режим ЧС введен в десяти областях Казахстана.
Напомним, что режим ЧС из-за паводка введен и в Тюменской области. Губернатор Александр Моор отметил, что мера принята заблаговременно, но прогнозы по паводку специалисты Росгидромета дают неблагоприятные.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске в зону вероятной эвакуации попали почти четыре тысячи человек. Глава города отобразил зоны возможного затопления на карте и призвал местных жителей готовиться к паводку.