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Полпред президента в УрФО обвинил Казахстан в паводках в Тюменской области

Якушев напрямую обвинил Казахстан в потопе в Тюменской области

10 апреля 2024, 07:45
Фото: 1MI

Полпред президента в УрФО обвинил Казахстан в паводках в Тюменской области

Владимир Якушев заявил, что при «более согласованном» сбросе воды из водохранилищ Казахстана проблем с паводками в Тюменской и Курганской областях удалось бы избежать.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев связал систему водохранилищ в Казахстане с паводками в Тюменской и Курганской областях. В эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК он заявил, что при «более согласованном» сбросе воды из водохранилищ Казахстана проблем с затоплениями удалось бы избежать, поэтому этот вопрос должен быть отработан.

Однако с паводками столкнулся и сам Казахстан. Президент Токаев назвал их крупнейшими по масштабам и последствиям за последние 80 лет. Режим ЧС введен в десяти областях Казахстана.

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Напомним, что режим ЧС из-за паводка введен и в Тюменской области. Губернатор Александр Моор отметил, что мера принята заблаговременно, но прогнозы по паводку специалисты Росгидромета дают неблагоприятные.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске в зону вероятной эвакуации попали почти четыре тысячи человек. Глава города отобразил зоны возможного затопления на карте и призвал местных жителей готовиться к паводку.

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