Якушев напрямую обвинил Казахстан в потопе в Тюменской области

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев связал систему водохранилищ в Казахстане с паводками в Тюменской и Курганской областях. В эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК он заявил, что при «более согласованном» сбросе воды из водохранилищ Казахстана проблем с затоплениями удалось бы избежать, поэтому этот вопрос должен быть отработан.