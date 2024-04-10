Собирайте сумки: тюменцев призвали готовиться к эвакуации

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Жителей районов Тюменской области, находящихся в зоне возможного подтопления, призвали подготовиться к эвакуации. Что нужно сделать заранее и как нужно действовать при эвакуации — рассказали в информационном центре правительства региона.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы начали скупать резиновые сапоги и насосы из-за угрозы паводка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на эти товары вырос в 5.5 раза.