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Published Сегодня, 04:20

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Жителей тюменских районов призывают готовиться к эвакуации

Собирайте сумки: тюменцев призвали готовиться к эвакуации

10 апреля 2024, 04:20
Фото: 1MI

Жителей тюменских районов призывают готовиться к эвакуации

Высока вероятность, что паводок вынудит тюменцев покинуть свои дома. Жителям региона объяснили, как действовать при угрозе подтопления и при эвакуации.

Жителей районов Тюменской области, находящихся в зоне возможного подтопления, призвали подготовиться к эвакуации. Что нужно сделать заранее и как нужно действовать при эвакуации — рассказали в информационном центре правительства региона.

Что делать при угрозе подтопления?

  • Узнавать актуальную информацию об обстановке через СМИ и системы оповещения;
  • Отключить электроприборы, газ и погасить огонь в печи;
  • Перенести имущество на верхние этажи или сложить на верхних полках;
  • Дрова и другие предметы, хранящиеся на улице, нужно занести в дом;
  • Собрать сумку с необходимыми вещами.

Как нужно действовать при эвакуации?

  • Взять сумку с вещами;
  • Оповестить соседей, помочь больным и пожилым людям;
  • Прийти на пункт сбора и вывести скот;
  • Зарегистрироваться в пункте сбора.
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Что должно быть в сумке?

  • Документы, деньги и ценные вещи в герметичной упаковке;
  • Тарелка, ложка и кружка на каждого члена семьи;
  • Туалетные принадлежности;
  • Лекарства;
  • Одежда и обувь;
  • Постельные принадлежности;
  • Запас еды и воды на три дня.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы начали скупать резиновые сапоги и насосы из-за угрозы паводка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на эти товары вырос в 5.5 раза.

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