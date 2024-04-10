Собирайте сумки: тюменцев призвали готовиться к эвакуации

Жителей тюменских районов призывают готовиться к эвакуации

Высока вероятность, что паводок вынудит тюменцев покинуть свои дома. Жителям региона объяснили, как действовать при угрозе подтопления и при эвакуации.

Что делать при угрозе подтопления? Как нужно действовать при эвакуации? Что должно быть в сумке?