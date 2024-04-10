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В Тюменской области работникам производств подняли зарплаты

Работникам производств в Тюменской области подняли зарплаты

10 апреля 2024, 05:45
Фото: 1MI

В Тюменской области работникам производств подняли зарплаты

За год медианные зарплатные предложения выросли на 6%. В регионе не хватает как высококвалифицированных, так и низкоквалифицированных рабочих.

За год в Тюменской области медианные зарплатные предложения в сфере производства выросли на 6%. Заметнее всего предлагаемые зарплаты выросли у инженеров-конструкторов — до 55 тысяч рублей (+22%), операторов производственной линии — до 63 тысяч (+5%), инженеров ПТО — до 64 тысяч (+28%) и начальников производства — до 68 тысяч (+8%).

«На рынке труда по-прежнему востребованы практически все высококвалифицированные и низкоквалифицированные специалисты рабочих специальностей. Демографическая яма 90-х и начала нулевых — это основной фактор, который оказывает влияние на рынок труда и усугубляет дефицит кадров, ситуация не может быть преодолена в среднесрочной и тем более в краткосрочной перспективе. Рынок находится в состоянии дисбаланса — потребность в кадрах в отраслях, связанных с производством и импортозамещением, превышает возможности», — отметили эксперты «Зарплаты.ру».
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Они также связали дефицит кадров с высоким порогом входа в большинстве производственных профессий и отсутствием нужного количества молодежи, которая могла бы заменить ушедших на пенсию работников.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени средние предлагаемые зарплаты выросли на 4%. В рейтинге городов с самыми высокими зарплатными предложениями Тюмень заняла пятое место.

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