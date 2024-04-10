Работникам производств в Тюменской области подняли зарплаты

За год в Тюменской области медианные зарплатные предложения в сфере производства выросли на 6%. Заметнее всего предлагаемые зарплаты выросли у инженеров-конструкторов — до 55 тысяч рублей (+22%), операторов производственной линии — до 63 тысяч (+5%), инженеров ПТО — до 64 тысяч (+28%) и начальников производства — до 68 тысяч (+8%).