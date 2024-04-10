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Почти четыре тысячи жителей Тобольска попали в зону возможной эвакуации

В зону вероятной эвакуации попали почти четыре тысячи жителей Тобольска

10 апреля 2024, 06:37
Фото: 1MI

Почти четыре тысячи жителей Тобольска попали в зону возможной эвакуации

Зоны вероятного подтопления глава города показал на карте. Местных жителей он призвал собирать «тревожный чемоданчик».

В Тобольске в зону возможной эвакуации попали 3 700 человек. Каким деревням и микрорайонам грозит затопление — глава города Максим Афанасьев показал на карте.

«Кто обнаружил свой адрес — спокойно собираем „тревожный чемоданчик“ и внимательно следим за информационной повесткой. Животных можно оставить в нашем муниципальном приюте», — добавил Афанасьев.
Фото: Максим Афанасьев / Телеграм

Ранее «Наш город» писал, что в Абатском районе затопление грозит 22 деревням и селам. Глава района Игорь Васильев опубликовал список населенных пунктов и призвал их жителей готовиться к эвакуации.

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