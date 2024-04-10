В зону вероятной эвакуации попали почти четыре тысячи жителей Тобольска

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В Тобольске в зону возможной эвакуации попали 3 700 человек. Каким деревням и микрорайонам грозит затопление — глава города Максим Афанасьев показал на карте.
«Кто обнаружил свой адрес — спокойно собираем „тревожный чемоданчик“ и внимательно следим за информационной повесткой. Животных можно оставить в нашем муниципальном приюте», — добавил Афанасьев.
Ранее «Наш город» писал, что в Абатском районе затопление грозит 22 деревням и селам. Глава района Игорь Васильев опубликовал список населенных пунктов и призвал их жителей готовиться к эвакуации.