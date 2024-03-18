«Заряжаемся здоровьем»: тюменцам рассказали, в каких продуктах содержится витамин D

В большом количестве витамин D содержится и в рыбьем жире — на одну столовую ложку 400-1000 МЕ витамина, а также в сельди — от 290 до 1500 МЕ на стограммовую порцию. Еще один рыбный продукт — консервы, такие как тунец или сардины. На 100 граммов рыбных консервов приходится около 300 МЕ.