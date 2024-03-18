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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Тюменцам рассказали, в каких продуктах содержится витамин D

«Заряжаемся здоровьем»: тюменцам рассказали, в каких продуктах содержится витамин D

18 марта 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney

Тюменцам рассказали, в каких продуктах содержится витамин D

Витамин D принимает участие во многих процессах, происходящих в организме. Он вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей, но недостаток солнечного света приводит к его дефициту.

Этот дефицитный витамин можно получить и из продуктов. Каких — рассказал телеканал «Саратов 24».

Пятерку лучших источников витамина D возглавил лосось: из 100 граммов этой рыбы можно получить от 600 до 1000 МЕ — международных единиц. Одна такая единица содержит 0.025 микрограммов химически чистого витамина D3.

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В большом количестве витамин D содержится и в рыбьем жире — на одну столовую ложку 400-1000 МЕ витамина, а также в сельди — от 290 до 1500 МЕ на стограммовую порцию. Еще один рыбный продукт — консервы, такие как тунец или сардины. На 100 граммов рыбных консервов приходится около 300 МЕ.

Из других продуктов, богатых витамином D, стоит отметить молоко, на 100 граммов которого приходится около 100 МЕ витамина.

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Однако, при наличии некоторых заболеваний, одних продуктов для удовлетворения минимальной потребности в витамине может не хватить. Поэтому в таком случае рекомендуется принимать витамин D в виде лекарственных препаратов.

Ранее «Наш город» рассказал, как избежать перепадов настроения весной. Психиатр из Тюмени Полина Сотникова поделилась советами, которые помогут контролировать свое состояние.

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