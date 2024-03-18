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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

В Тюменской области начали уменьшать грузоподъемность ледовых переправ

Грузоподъемность переправы через Иртыш уменьшат в Тюменской области

18 марта 2024, 06:43
Фото: 1MI

В Тюменской области начали уменьшать грузоподъемность ледовых переправ

Уменьшить грузоподъемность пришлось в связи с потеплением, из-за которого толщина льда начала уменьшаться. С сегодняшнего дня максимальная разрешенная масса автомобилей не должна превышать 20 тонн.

Понижение грузоподъемности коснулось ледовой переправы «Тобольск — Бекерево», сообщили в Управлении по ГОЧС Тобольска. В скором времени на переправе установят соответствующие знаки.

«В связи с тёплой погодой, установившейся в последние дни, толщина ледового покрова на реке Иртыш уменьшается. Разрешено будет движение транспорта с максимальной массой не более 20 тонн», — добавили в администрации Тобольска.
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Ранее «Наш город» сообщал, что для Тобольска купят новое судно на воздушной подушке. На его изготовление уйдут минимум девять месяцев.

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