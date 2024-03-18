Грузоподъемность переправы через Иртыш уменьшат в Тюменской области

В Тюменской области начали уменьшать грузоподъемность ледовых переправ

Уменьшить грузоподъемность пришлось в связи с потеплением, из-за которого толщина льда начала уменьшаться. С сегодняшнего дня максимальная разрешенная масса автомобилей не должна превышать 20 тонн.