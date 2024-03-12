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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В Тюменской области девушка ограбила спящую подругу

В Тюменской области девушка ограбила спящую подругу

12 марта 2024, 06:07
Фото: Изображение Midjourney
Ограбление произошло во время дружеской посиделки у потерпевшей. Женщины напились, после чего хозяйка дома уснула.

Девушка 2002 года рождения воспользовалась состоянием подруги, забрала два мобильных телефона, лежащие на столе и ушла домой. Ущерб пострадавшая оценила в три тысячи рублей.

Проснувшись, жительница деревни Дронова Заводоуковского района обнаружила пропажу и обратилась в полицию, в скором времени преступница была задержана. В отношении ранее судимой девушки возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет тюрьмы. Гаджеты изъяты и будут возвращены владелице.

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Ранее «Наш город» сообщал, что под Тюменью охранник обворовал хозяйку дома. Мужчина вынес золото, бриллианты и меха.

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