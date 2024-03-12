В Тюменской области девушка ограбила спящую подругу

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Девушка 2002 года рождения воспользовалась состоянием подруги, забрала два мобильных телефона, лежащие на столе и ушла домой. Ущерб пострадавшая оценила в три тысячи рублей.
Проснувшись, жительница деревни Дронова Заводоуковского района обнаружила пропажу и обратилась в полицию, в скором времени преступница была задержана. В отношении ранее судимой девушки возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет тюрьмы. Гаджеты изъяты и будут возвращены владелице.
Ранее «Наш город» сообщал, что под Тюменью охранник обворовал хозяйку дома. Мужчина вынес золото, бриллианты и меха.