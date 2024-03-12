В Тюменской области девушка ограбила спящую подругу

Проснувшись, жительница деревни Дронова Заводоуковского района обнаружила пропажу и обратилась в полицию, в скором времени преступница была задержана. В отношении ранее судимой девушки возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет тюрьмы. Гаджеты изъяты и будут возвращены владелице.