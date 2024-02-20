Под Тюменью охранник украл у хозяйки дома бриллианты, золото и меха

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Всего в списке похищенного числится 12 вещей, имеющих особую ценность.
Известно, что мужчина жил в коттедже работодательницы, в отдельной комнате на протяжении 12 лет. Там же жила его супруга, которая работала в доме уборщицей. Мужчина знал о потайном сейфе и о том, где находятся от него ключи. Злодеяния охранник совершал в разное время, как только у него возникали проблемы с деньгами. Похищенное он сдавал в ломбард.
Изначально подозрения хозяйки дома пали на бывшего супруга, который работает вахтовым методом на Севере, но периодически появляется у нее дома. Женщина и подумать не могла, что ее предали люди, которым она доверяла на протяжении нескольких лет.
Обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы условно.
Как ранее сообщал «Наш город», за 2023 год на территории Тюменской области зарегистрировали 6.4 тысячи случаев мошенничества. Одна из самых распространенных схем — звонок, который сообщает жертве о неприятной ситуации, произошедшей с родственниками.