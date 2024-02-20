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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Под Тюменью охранник украл у хозяйки дома бриллианты, золото и меха

Под Тюменью охранник украл у хозяйки дома бриллианты, золото и меха

20 февраля 2024, 09:29
Фото: 1MI
Под Тюменью мужчина, проработавший садовником и охранником в частном доме, украл у своей работодательницы эксклюзивные ювелирные украшения: бриллианты, золото, меха.
Сюжет
Суд

Всего в списке похищенного числится 12 вещей, имеющих особую ценность.

Известно, что мужчина жил в коттедже работодательницы, в отдельной комнате на протяжении 12 лет. Там же жила его супруга, которая работала в доме уборщицей. Мужчина знал о потайном сейфе и о том, где находятся от него ключи. Злодеяния охранник совершал в разное время, как только у него возникали проблемы с деньгами. Похищенное он сдавал в ломбард.

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Изначально подозрения хозяйки дома пали на бывшего супруга, который работает вахтовым методом на Севере, но периодически появляется у нее дома. Женщина и подумать не могла, что ее предали люди, которым она доверяла на протяжении нескольких лет.

Обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

Как ранее сообщал «Наш город», за 2023 год на территории Тюменской области зарегистрировали 6.4 тысячи случаев мошенничества. Одна из самых распространенных схем — звонок, который сообщает жертве о неприятной ситуации, произошедшей с родственниками.

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