Под Тюменью охранник украл у хозяйки дома бриллианты, золото и меха

Известно, что мужчина жил в коттедже работодательницы, в отдельной комнате на протяжении 12 лет. Там же жила его супруга, которая работала в доме уборщицей. Мужчина знал о потайном сейфе и о том, где находятся от него ключи. Злодеяния охранник совершал в разное время, как только у него возникали проблемы с деньгами. Похищенное он сдавал в ломбард.