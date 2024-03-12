В центре Тюмени из-за праздника перекроют дорогу

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Из-за проведения праздника сегодня, 12 марта, с 08:00 до 17:00 будет перекрыто движение по улице Орджоникидзе на участке от Герцена до Ленина. Об этом предупредили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.
Объехать перекрытый участок можно по Первомайской и по Мориса Тореза. Автомобилистов просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени переделают схему движения автобусного маршрута №61. Он сменит название, из него уберут некоторые остановки, но вместо них добавят новые.