В центре Тюмени из-за праздника перекроют дорогу

Из-за проведения праздника сегодня, 12 марта, с 08:00 до 17:00 будет перекрыто движение по улице Орджоникидзе на участке от Герцена до Ленина. Об этом предупредили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.