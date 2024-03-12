nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Из-за праздника будут перекрыты дороги в Тюмени

В центре Тюмени из-за праздника перекроют дорогу

12 марта 2024, 05:03
Фото: 1MI

Из-за праздника будут перекрыты дороги в Тюмени

Ограничения коснутся всех видов транспорта. Автомобилистам рассказали, где можно будет объехать перекрытый участок дороги.

Из-за проведения праздника сегодня, 12 марта, с 08:00 до 17:00 будет перекрыто движение по улице Орджоникидзе на участке от Герцена до Ленина. Об этом предупредили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.

Фото: Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта

Объехать перекрытый участок можно по Первомайской и по Мориса Тореза. Автомобилистов просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени переделают схему движения автобусного маршрута №61. Он сменит название, из него уберут некоторые остановки, но вместо них добавят новые.

Читайте также:
Дефицит усугубился: тюменских водителей автобусов активно переманивают в МосквуИз Тюмени в Курган будут чаще ездить автобусыВ Тюмени переделают схему движения нового автобусного маршрута
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ограничения#Праздники#Ограничение движения#Схема движения#Любовь Селезнева
«Пришло, откуда не ждали»: тюменцы массово заболевают пневмонией и ротавирусом
Вчера, 08:25
Обмануть могут каждого: в Тюмени активизировались мошенники — раскрываем схемы обмана
Вчера, 07:34
Масленица 2024: как традиционно отметить праздник и приготовить самые вкусные блины?
Вчера, 06:10
Зима возвращается: на Тюменскую область надвигаются морозы
Вчера, 04:49
«Каждый день давка»: тюменцы требуют от властей решить проблемы с автобусами
Вчера, 07:25
Десятки трупов по всему городу: тюменцев ужаснула массовая гибель домашних котов
Вчера, 09:48