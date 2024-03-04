Вторая смерть за сутки: в тюменской деревне при пожаре погиб человек

На место происшествия были направлены шесть сотрудников и две единицы техники подразделений Главного управления МЧС России. На момент прибытия пожарных огонь уже охватил весь дом. Общая площадь возгорания составила 35 квадратных метров. К сожалению, пожар унес жизнь одного человека.