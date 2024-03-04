nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

В Тюменской области при пожаре погиб человек

Вторая смерть за сутки: в тюменской деревне при пожаре погиб человек

4 марта 2024, 05:30
Фото: МЧС

В Тюменской области при пожаре погиб человек

Вторая за сутки трагедия произошла сегодня утром в деревне Гагарина Бердюжсского района. В седьмом часу утра в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме.

На место происшествия были направлены шесть сотрудников и две единицы техники подразделений Главного управления МЧС России. На момент прибытия пожарных огонь уже охватил весь дом. Общая площадь возгорания составила 35 квадратных метров. К сожалению, пожар унес жизнь одного человека.

Причины возникновения огня устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник утром, 4 марта, произошел пожар в многоквартирном доме в поселке Сумкино Тобольского района. Загорелась одна из квартир. Во время ЧП погиб человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Читайте также:
В Тюмени завоют сирены. Второй раз за последние две неделиВ Тюмень везут новые марки китайских автоТюменские чиновники раскрыли планы по сносу ТЦ «Тюменский»
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Гибель человека#Гибель на пожаре
Белая халатность: как привлекают к ответственности врачей после смерти пациентов?
Сегодня, 07:05
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
1 марта, 09:05
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
1 марта, 05:55
Тюменские чиновники раскрыли планы по сносу ТЦ «Тюменский»
Сегодня, 03:56
Тюменские компании усилят борьбу за вахтовиков
Сегодня, 03:35
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
1 марта, 07:45