Вторая смерть за сутки: в тюменской деревне при пожаре погиб человек

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
На место происшествия были направлены шесть сотрудников и две единицы техники подразделений Главного управления МЧС России. На момент прибытия пожарных огонь уже охватил весь дом. Общая площадь возгорания составила 35 квадратных метров. К сожалению, пожар унес жизнь одного человека.
Причины возникновения огня устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник утром, 4 марта, произошел пожар в многоквартирном доме в поселке Сумкино Тобольского района. Загорелась одна из квартир. Во время ЧП погиб человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.