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Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

В Тобольске при пожаре в пятиэтажном доме погиб человек

При пожаре в пятиэтажном доме в Тобольске погиб хозяин квартиры

4 марта 2024, 04:58
Фото: МЧС России по Тюменской области

В Тобольске при пожаре в пятиэтажном доме погиб человек

Пожар произошел в доме на улице Водников в тобольском поселке Сумкино. Сообщение о возгорании поступило сегодня утром в 04:30.

К моменту прибытия пожарных квартира уже была задымлена. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Тушением пожара занимались 6 огнеборцев.

В МЧС России по Тюменской области сообщили, что при пожаре погиб человек. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на Пражской сгорела маршрутка. На момент возгорания пассажиров в автобусе не было.

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