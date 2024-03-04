При пожаре в пятиэтажном доме в Тобольске погиб хозяин квартиры

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
К моменту прибытия пожарных квартира уже была задымлена. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Тушением пожара занимались 6 огнеборцев.
В МЧС России по Тюменской области сообщили, что при пожаре погиб человек. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на Пражской сгорела маршрутка. На момент возгорания пассажиров в автобусе не было.