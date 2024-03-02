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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Прокуратуру заинтересовал сгоревший в Тюмени автобус

В Тюмени дотла сгорела маршрутка. Фото

2 марта 2024, 06:32
Фото: МЧС

Прокуратуру заинтересовал сгоревший в Тюмени автобус

Прокуратура Тюменской области проведет проверку по факту возгорания маршрутного автобуса № 5. ЧП произошло накануне вечером на улице Пражской, 43, — загорелся моторный отсек авто.
Фото: МЧС

На момент происшествия в автобусе находился только водитель. Он не пострадал, но транспортное средство выгорело дотла — площадь пожара составила 8 квадратных метров. Тушение огня вели 8 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники.

Глава прокуратуры Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюмени организовать проверку с привлечением специалистов регионального ГИБДД. В ее рамках будут установлены обстоятельства и причины произошедшего инцидента, дана оценка исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок. Ход и результаты проверки находятся под личным контролем прокурора Тюменской области.

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