В Тюмени дотла сгорела маршрутка. Фото

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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На момент происшествия в автобусе находился только водитель. Он не пострадал, но транспортное средство выгорело дотла — площадь пожара составила 8 квадратных метров. Тушение огня вели 8 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники.
Глава прокуратуры Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюмени организовать проверку с привлечением специалистов регионального ГИБДД. В ее рамках будут установлены обстоятельства и причины произошедшего инцидента, дана оценка исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок. Ход и результаты проверки находятся под личным контролем прокурора Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что прокуратура Ленинского округа Тюмени оштрафовала перевозчиков за срывы автобусных рейсов по маршрутам «Бердюжье — Тюмень», «Тюмень — Голышманово», «Тюмень — Абатское». Общая сумма штрафов составила 30 тысяч рублей.