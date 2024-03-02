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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Смертельное ДТП произошло в Тюмени на улице Федюнинского

Смяло как консервную банку: в Тюмени произошло смертельное ДТП

2 марта 2024, 11:01
Фото: 1MI

Смертельное ДТП произошло в Тюмени на улице Федюнинского

Жуткая авария произошла в субботу днем на улице Федюнинского. В районе Народной в дорожное ограждение врезался водитель легкового автомобиля. Авто смяло словно консервную банку.
Сюжет
ДТП
Фото: 2 ГИС

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек. Подробности выясняются.

В настоящее время на месте ДТП работают бригады скорой помощи и сотрудники МЧС. Движение на участке автодороги затруднено.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне вечером на улице Пражской загорелась маршрутка. В момент ЧП в автобусе пассажиров не было. Водитель не пострадал, но транспортное средство сгорело полностью.

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