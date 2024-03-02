Смяло как консервную банку: в Тюмени произошло смертельное ДТП

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек. Подробности выясняются.
В настоящее время на месте ДТП работают бригады скорой помощи и сотрудники МЧС. Движение на участке автодороги затруднено.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне вечером на улице Пражской загорелась маршрутка. В момент ЧП в автобусе пассажиров не было. Водитель не пострадал, но транспортное средство сгорело полностью.