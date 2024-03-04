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В Тобольске вынесли приговор виновнице смертельного ДТП

В Тюменской области из-за пьяной автомобилистки погиб человек

4 марта 2024, 04:38
Фото: 1MI

В Тобольске вынесли приговор виновнице смертельного ДТП

В аварии погиб пассажир и по совместительству владелец машины. Автоледи отправится в колонию-поселение и выплатит супруге погибшего компенсацию.

Смертельное ДТП произошло в ночь на 25 февраля 2023 года на улице 1-й Луговой в Тобольске. Toyota RAV4 занесло, 43-летняя пьяная автоледи не справилась с управлением и влетела в дерево.

63-летний пассажир от полученных травм скончался на месте, 20-летний пассажир и сама автомобилистка были ранены. В октябре 2020 года женщина уже привлекалась к ответственности за нетрезвое вождение.

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По решению суда автомобилистка отправится на 5 лет и 10 дней в колонию-поселение. Помимо этого, виновница аварии выплатит супруге погибшего пассажира 500 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что на улице Федюнинского в Тюмени произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля влетел в дорожное ограждение.

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