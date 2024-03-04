Как тюменские бойцы СВО проголосуют за президента на передовой? Видео

Тюменские власти показали, как будут голосовать за президента военные

Тюменские военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, примут участие в выборах президента Российской Федерации. Для того, чтобы мужчины смогли проголосовать им оборудовали для этого специальное место в комнате досуга. Внутри поместили стенды со всей информацией.