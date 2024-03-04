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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Тюменские власти показали, как будут голосовать за президента военные

Как тюменские бойцы СВО проголосуют за президента на передовой? Видео

4 марта 2024, 09:56
Фото: 1MI

Тюменские власти показали, как будут голосовать за президента военные

Тюменские военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, примут участие в выборах президента Российской Федерации. Для того, чтобы мужчины смогли проголосовать им оборудовали для этого специальное место в комнате досуга. Внутри поместили стенды со всей информацией.
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Выборы

Также для военнослужащих поставили кабинки для заполнения бюллетеней. Специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко продемонстрировал на видео обустроенное пространство.

Напомним, что выборы в этом пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В списке претендентов зарегистрировано четыре кандидата.

Видео: Видео информационного центра правительства Тюменской области

Ранее «Наш город» сообщал, как тюменцы поддерживают своих кандидатов. Один из жителей Тюменской области даже слепил из снега действующего президента России Владимира Путина на красном тракторе. Журналистам мужчина пояснил, что такую идею ему подсказал друг.

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