Как тюменские бойцы СВО проголосуют за президента на передовой? Видео

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Также для военнослужащих поставили кабинки для заполнения бюллетеней. Специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко продемонстрировал на видео обустроенное пространство.
Напомним, что выборы в этом пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В списке претендентов зарегистрировано четыре кандидата.
Ранее «Наш город» сообщал, как тюменцы поддерживают своих кандидатов. Один из жителей Тюменской области даже слепил из снега действующего президента России Владимира Путина на красном тракторе. Журналистам мужчина пояснил, что такую идею ему подсказал друг.