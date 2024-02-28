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Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Поддержали кумира: Путина на красном тракторе слепили в Тюменской области

Поддержали кумира: Путина на красном тракторе слепили в Тюменской области

28 февраля 2024, 14:53
Фото: «Погоны и галстуки»
Житель Тюменской области Илья Бушланов творчески подошел к украшению своего двора. Поклонник президента РФ Владимира Путина решил необычно поддержать перед выборами своего кумира.

Он слепил из снега трактор, а после покрыл его краской. Мужчина распечатал фото действующего президента в очках и поместил в окно самодельного техники. Таким образом Владимир Путин оказался «за рулем».

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По словам Ильи Бушланова, на создание монумента его вдохновил некий «тракторист Коля».

Стоит подчеркнуть, что такая идея привлекла внимание жителей поселка Велижаны. Многие с достоинством оценили творение.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как известному тюменскому оппозиционеру не дали высказаться в эфире телеканала.

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