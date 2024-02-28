Поддержали кумира: Путина на красном тракторе слепили в Тюменской области

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Он слепил из снега трактор, а после покрыл его краской. Мужчина распечатал фото действующего президента в очках и поместил в окно самодельного техники. Таким образом Владимир Путин оказался «за рулем».
По словам Ильи Бушланова, на создание монумента его вдохновил некий «тракторист Коля».
Стоит подчеркнуть, что такая идея привлекла внимание жителей поселка Велижаны. Многие с достоинством оценили творение.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как известному тюменскому оппозиционеру не дали высказаться в эфире телеканала.