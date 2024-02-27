nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Прокуратура проверит тюменскую школу из-за полчища крыс

Прокуратура проверит тюменскую школу из-за полчища крыс

27 февраля 2024, 09:46
Фото: 1MI
Прокурор Тюменской области Владислав Московских после публикации «Наш город» поручил провести проверку в школе № в Голышманово. Представитель ведомства заявил о необходимости предоставления оценки действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации.
«При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что учащиеся школы показали полчища крыс на видео. Во время дежурств школьники гоняли грызунов швабрами.

«Аж руки затряслись»: в Тюменской области экскаваторщик раскопал берлогу медведей
Узнать подробнее

Некоторые ребята заявили, что боятся крыс, другие учащиеся напомнили о ряде болезней, которые они переносят. В курсе ли всего произошедшего руководство школы — неизвестно.

Редакция «Наш город» направила запрос к руководителю образовательного учреждения. Ответ ожидается.

Читайте также:
Как у себя дома: по тюменской школе бегают крысы. ВИДЕОТротуары в Тюменском районе строят только после требований прокуратурыМассовые сообщения о «минировании» школ приходят в Тобольске
#Общество#Видео#Болезни#Администрация#Тюменская область#Прокуратура#Школа#Проверка#Грызуны#Крысы#Учащиеся#Алина Петрова#Бездействие должностных лиц#Образовательная организация#Меры реагирования#Швабры#Руководство школы#Запрос#Голышмановская СОШ №1
«Чудо или голое дно?»: сможет ли Тура пережить грядущее аномально жаркое лето
Сегодня, 06:32
«Сумма выросла»: какие выплаты могут получить тюменцы при рождении ребенка?
Сегодня, 08:16
Как у себя дома: по тюменской школе бегают крысы. ВИДЕО
Сегодня, 04:31
«Никаких диет»: как тюменцам избежать проблем с лишним весом?
Сегодня, 07:45
В Тюмени лето 2024 года станет самым жарким за всю историю
Сегодня, 05:18
«Наслаждение для эстетов»: какой ЖК в Тюмени подойдет ценителям красоты и комфорта
Сегодня, 01:10