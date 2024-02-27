Прокуратура проверит тюменскую школу из-за полчища крыс

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
«При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в прокуратуре.
Напомним, что учащиеся школы показали полчища крыс на видео. Во время дежурств школьники гоняли грызунов швабрами.
Некоторые ребята заявили, что боятся крыс, другие учащиеся напомнили о ряде болезней, которые они переносят. В курсе ли всего произошедшего руководство школы — неизвестно.
Редакция «Наш город» направила запрос к руководителю образовательного учреждения. Ответ ожидается.