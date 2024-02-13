Массовые сообщения о «минировании» школ приходят в Тобольске

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:59
По словам администрации образовательного учреждения, поскольку напрямую аналогичные сообщения не поступали, после проверки работа будет продолжена в штатном режиме. До 15 февраля ограничено проведение массовых мероприятий и личный прием родителей в школе.
Подчеркнем, что из-за распространяемых сведений о ложном минировании, в городе экстренно созвали совещание антитеррористической комиссии. Об этом заявили в пресс-службе мэрии.
Ранее в Тюмени срочно эвакуировали посетителей ТЦ «Матрешка». Поводом для эвакуации послужило задымление. Огонь удалось локализовать быстро.