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Июль
Объекты ремонтной кампании УСТЭК оценил заместитель главы Тюмени
4 июля, 14:51
Апрель
Прогноз неблагоприятный: Путин поручил губернатору Моору готовиться к паводку
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернаторами Тюменской и Курганской областей. Глава России обсудил Александром Моором и Вадимом Шумковым прогнозируемый паводок.
7 апреля, 12:02
Февраль
Массовые сообщения о «минировании» школ приходят в Тобольске
Массовые сообщения о «минировании» школ получают в Тобольске. Как сообщают горожане в социальных сетях, в настоящее время полицией идет проверка 16 школы.
13 февраля, 09:57
Август 2023
Владимир Путин пригласил тюменского застройщика на совещание в Кремль
11 августа 2023, 04:10

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