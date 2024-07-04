Объекты ремонтной кампании УСТЭК оценил заместитель главы Тюмени

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
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В ходе мероприятия делегация посетила 3 двора в границах многоквартирных жилых домов, где УСТЭК осуществляет капитальный ремонт тепловых сетей. Первым оценили капитальный ремонт тепловой сети по улице Олимпийская, 43 и 45. Строительно-монтажные работы по замене трубопровода диаметром 159-219 мм и длиной 296 м начались здесь 13 июня. Завершение работ в границах благоустройства двора планируется в ближайшее время. Второй важной точкой объезда стал участок в районе жилого дома 82 по улице 50 лет Октября. На этом адресе к 16 июля УСТЭК заменит трубопроводы диаметром 108-219 мм, протяженностью 201 м, в границах дворовой территории.
Завершили совещание осмотром объекта капитального ремонта тепловой сети, сети горячего водоснабжения и централизованного горячего водоснабжения в районе жилых домов 6, 8 по улице Малыгина. Все намеченные задачи были полностью закончены 2 июля. Далее объект передали под благоустройство. Всего же в рамках муниципальной программы благоустройства дворовых территорий летом УСТЭК отремонтирует 13 объектов тепловых сетей во дворах: в районе улицы 50 лет Октября, на пересечении улиц 50 лет Октября — Одесская, на улицах Геологоразведчиков, Олимпийская, Мельникайте, Свободы, Московский тракт, Свердлова, Немцова, Малыгина, Попова, 50 лет ВЛКСМ.
Отметим, с целью повышения комфорта городской среды программа по благоустройству дворовых территорий реализуется в Тюмени не первый год. На эти цели выделяются субсидии из муниципального бюджета, и роль капитального ремонта коммуникаций теплоснабжения в этой программе, несомненно, важна. Это позволит избежать инцидентов в отопительном периоде и повысит качество предоставляемых услуг для жителей города.