Объекты ремонтной кампании УСТЭК оценил заместитель главы Тюмени

В ходе мероприятия делегация посетила 3 двора в границах многоквартирных жилых домов, где УСТЭК осуществляет капитальный ремонт тепловых сетей. Первым оценили капитальный ремонт тепловой сети по улице Олимпийская, 43 и 45. Строительно-монтажные работы по замене трубопровода диаметром 159-219 мм и длиной 296 м начались здесь 13 июня. Завершение работ в границах благоустройства двора планируется в ближайшее время. Второй важной точкой объезда стал участок в районе жилого дома 82 по улице 50 лет Октября. На этом адресе к 16 июля УСТЭК заменит трубопроводы диаметром 108-219 мм, протяженностью 201 м, в границах дворовой территории.