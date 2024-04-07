Прогноз неблагоприятный: Путин поручил губернатору Моору готовиться к паводку

По прогнозам Росгидромета, уровень половодья на реке Ишим в Тюменской области может превысить показатели исторического максимума к концу апреля на 1,5 — 4,4 метра. Превышение неблагоприятной отметки ожидается к 15 — 16 апреля. В зоне затопления могут оказаться ряд городов сел юга Тюменской области, в том числе Ишим, Викулово, Абатское.