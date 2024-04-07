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Posted Вчера, 12:02

Published Вчера, 12:02

Modified Вчера, 12:09

Updated Вчера, 12:09

Путин обсудил ситуацию с паводком с губернатором Тюменской области

Прогноз неблагоприятный: Путин поручил губернатору Моору готовиться к паводку

7 апреля 2024, 12:02
Фото: 1MI

Путин обсудил ситуацию с паводком с губернатором Тюменской области

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернаторами Тюменской и Курганской областей. Глава России обсудил Александром Моором и Вадимом Шумковым прогнозируемый паводок.
«Владимир Путин поручил губернаторам заблаговременно объяснять людям в регионах необходимость заранее собирать нужные вещи на случай увеличения уровня воды», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также глава РФ дал поручение руководителю МВД РФ Владимиру Колокольцеву следить за порядком в зоне паводка в Курганской и Тюменской областях. Ранее Путин провел совещание главой МЧС Александром Куренковым, на котором запросил информацию по паводку на территории регионов, пишет РИА Новости.

По прогнозам Росгидромета, уровень половодья на реке Ишим в Тюменской области может превысить показатели исторического максимума к концу апреля на 1,5 — 4,4 метра. Превышение неблагоприятной отметки ожидается к 15 — 16 апреля. В зоне затопления могут оказаться ряд городов сел юга Тюменской области, в том числе Ишим, Викулово, Абатское.

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В Курганской области также сложилась неблагоприятная ситуация по паводку — с 5 апреля в регионе введен режим повышенной готовности. В зоне затопления, по прогнозам, со дня на день могут оказаться порядка 50 населенных пунктов.

«Не ждите дополнительных предупреждений, не тратьте времени, собирайте вещи, документы, родных и близких, домашних животных, отселяйтесь из мест подтоплений. Будем надеяться, что последствия могут быть мягче. Но пусть это станет приятной неожиданностью. А сейчас надо готовиться к худшему. Это стихия», — обратился к жителям региона губернатор Шумков.

И добавил, что список затопленных муниципалитетов может расшириться в зависимости от роста объёмов сброса вод соседями. По данным пресс-службы правительства Курганской области, известно, что Костанайская область Казахстана в десятки раз увеличила объемы сброса воды с водохранилищ.

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