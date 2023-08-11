Владимир Путин пригласил тюменского застройщика на совещание в Кремль

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Участниками встречи стали Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, помощник Президента РФ Максим Орешкин, а также руководители крупных предприятий — ГК «Страна Девелопмент» и ООО «Донстрой».
На встрече Владимир Путин подчеркнул, что в стране хорошие показатели в жилищном строительстве.
Объем строительных работ в 2020–2022 годах увеличился почти на 15 процентов, а в первом полугодии текущего года продолжает расти. По предварительным данным, он составил 9,2 процента — это к базе того, что уже сложилось, — сообщил Владимир Путин.
Каждый из участников встречи мог поделиться успешными кейсами, высказаться о проблемах и внести предложения по развитию строительного комплекса.
Руководитель тюменской строительной компании «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков рассказал, что застройщик специализируется на строительстве микрорайонов.
Начинали с одного региона, а сегодня в портфеле — пять миллионов квадратных метров, и примерно половина из них сформирована за счет новых программ за последние три года. Это программа комплексного развития территорий и программа по инфраструктурным облигациям, — отметил Александр Гайдуков.
По словам Гайдукова в 2021 году Тюменская область стала пилотным регионом по запуску проекта с применением механизма инфраструктурных облигаций. Благодаря этому на земельном участке 51 гектар в районе Плеханово удалось начать строительство нового жилого комплекса. В конце прошлого года в эксплуатацию был введен первый в России жилой дом, построенный с применением этого механизма.
Мы уже около пяти лет занимаемся подобными проектами и расселяем жителей из ветхого аварийного жилья. На сегодняшний день уже улучшили жилищные условия около 500 семей в разных городах, у которых не было воды, канализации, света и прочих удобств. Поначалу многие настороженно относились к КРТ, не понимая его сути. Теперь, переезжая в более комфортные условия, возвращаются с благодарностью, — поделился опытом реализации проектов по программе КРТ руководитель тюменской строительной компании.
По информации Администрации города на сегодняшний день в Тюмени заключено уже 14 договоров по комплексному развитию территории. Механизм позволяет улучшать условия жизни людей, проживающих в аварийном жилье. Уже более 140 квартир в аварийных домах расселено за счет застройщиков Тюмени. Около 200 человек переехали в более комфортное жилье.
В завершении встречи Владимир Путин еще раз поздравил участников мероприятия и всех строителей с приближающимся праздником, а также заявил о важности и полезности общения со специалистами отрасли напрямую.