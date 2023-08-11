Владимир Путин пригласил тюменского застройщика на совещание в Кремль

По словам Гайдукова в 2021 году Тюменская область стала пилотным регионом по запуску проекта с применением механизма инфраструктурных облигаций. Благодаря этому на земельном участке 51 гектар в районе Плеханово удалось начать строительство нового жилого комплекса. В конце прошлого года в эксплуатацию был введен первый в России жилой дом, построенный с применением этого механизма.