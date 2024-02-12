Депутат ГД: Педагоги должны запрещать дарить валентинки в школах

По его словам, необходимо, чтобы учителя в школах следили за тем, чтобы дети не дарили друг другу валентинки к 14 февраля. Он считает, что педагоги являются руководителями и воспитывают детей, поэтому это их задача контролировать, чтобы детям прививались правильные, традиционные ценности, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».