Депутат ГД: Педагоги должны запрещать дарить валентинки в школах

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
По его словам, необходимо, чтобы учителя в школах следили за тем, чтобы дети не дарили друг другу валентинки к 14 февраля. Он считает, что педагоги являются руководителями и воспитывают детей, поэтому это их задача контролировать, чтобы детям прививались правильные, традиционные ценности, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Депутат предлагает провести беседы с детьми и объяснить им, что празднование 14 февраля является несоответствующим нашим традициям и имеет западное происхождение. Он уверен, что ребенок со временем поймет, что у нас есть свои праздники, которым мы должны уделять большее внимание.