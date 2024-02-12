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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Депутат ГД: Педагоги должны запрещать дарить валентинки в школах

12 февраля 2024, 16:07
Депутат Государственной Думы РФ Сергей Колунов поделился своим мнением о том, как можно устранить празднование Дня всех влюбленных в России.

По его словам, необходимо, чтобы учителя в школах следили за тем, чтобы дети не дарили друг другу валентинки к 14 февраля. Он считает, что педагоги являются руководителями и воспитывают детей, поэтому это их задача контролировать, чтобы детям прививались правильные, традиционные ценности, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Депутат предлагает провести беседы с детьми и объяснить им, что празднование 14 февраля является несоответствующим нашим традициям и имеет западное происхождение. Он уверен, что ребенок со временем поймет, что у нас есть свои праздники, которым мы должны уделять большее внимание.

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