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Прокуратура разобралась с отсутствием тротуаров в Тюменском районе

Тротуары в Тюменском районе строят только после требований прокуратуры

22 февраля 2024, 04:37
Фото: 1MI

Прокуратура разобралась с отсутствием тротуаров в Тюменском районе

В прокуратуру обратилась многодетная мама из поселка Боровский. По словам женщины, каждый день ее дети вынуждены ходить по необустроенной обочине, чтобы добраться до школы.

По четной стороне улицы Октябрьская не обустроены тротуары, что противоречит требованиям ГОСТа. Прокуратура обратилась в суд с требованием принудить администрацию района к устранению нарушения.

Тюменский районный суд удовлетворил требования. Администрация будет обязана обустроить тротуары в течение года с момента вступления решения суда в силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.

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Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская прокуратура наказала главу Ярковского района после жалоб местных жителей. Люди обратили внимание на ненадлежащее состояние ледовых переправ.

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#Общество#Тюмень#Администрация#Тюменская область#Прокуратура#Жалобы#Новости тюмени#Многодетные семьи#Любовь Селезнева
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