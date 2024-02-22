Тротуары в Тюменском районе строят только после требований прокуратуры

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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По четной стороне улицы Октябрьская не обустроены тротуары, что противоречит требованиям ГОСТа. Прокуратура обратилась в суд с требованием принудить администрацию района к устранению нарушения.
Тюменский районный суд удовлетворил требования. Администрация будет обязана обустроить тротуары в течение года с момента вступления решения суда в силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская прокуратура наказала главу Ярковского района после жалоб местных жителей. Люди обратили внимание на ненадлежащее состояние ледовых переправ.