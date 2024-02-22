Тротуары в Тюменском районе строят только после требований прокуратуры

Прокуратура разобралась с отсутствием тротуаров в Тюменском районе

В прокуратуру обратилась многодетная мама из поселка Боровский. По словам женщины, каждый день ее дети вынуждены ходить по необустроенной обочине, чтобы добраться до школы.