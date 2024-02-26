Спрятал тело в подполе: в Тюмени задержали 45-летнего рецидивиста из Кургана

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Тревогу о пропаже сына забила мать. Заявительница пояснила, что 41-летний мужчина ушел из дома и не вернулся.
Правоохранители выяснили, что пропавший мужчина распивал спиртные напитки в частном доме в компании 45-летнего знакомого. В ходе застолья между приятелями произошел конфликт.
Хозяин дома ударил гостя ножом, а тело поместил в подпол. После совершенного убийства он принял решения скрыться на попутке.
Известно, что обвиняемый и ранее привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время ему грозит наказание до 15 лет колонии.
Ранее «Наш город» сообщал о задержании пенсионера на улице Парковой в Заводоуковске. Мужчина убил 29-летнюю знакомую за то, что она его оскорбляла.