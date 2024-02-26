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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Спрятал тело в подполе: в Тюмени задержали 45-летнего рецидивиста из Кургана

Спрятал тело в подполе: в Тюмени задержали 45-летнего рецидивиста из Кургана

26 февраля 2024, 09:29
Фото: УМВД России по Курганской области
Курганские полицейские провели задержание подозреваемого в убийстве жителя Петуховского района. Известно, что фигурант уголовного дела скрывался на съемной квартире в Тюменской области. Свою вину в содеянном преступлении он признал.

Тревогу о пропаже сына забила мать. Заявительница пояснила, что 41-летний мужчина ушел из дома и не вернулся.

Правоохранители выяснили, что пропавший мужчина распивал спиртные напитки в частном доме в компании 45-летнего знакомого. В ходе застолья между приятелями произошел конфликт.

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Хозяин дома ударил гостя ножом, а тело поместил в подпол. После совершенного убийства он принял решения скрыться на попутке.

Известно, что обвиняемый и ранее привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время ему грозит наказание до 15 лет колонии.

Ранее «Наш город» сообщал о задержании пенсионера на улице Парковой в Заводоуковске. Мужчина убил 29-летнюю знакомую за то, что она его оскорбляла.

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