Тюменка отбилась от грабителя голыми руками и пустилась за ним в погоню

Мужчина, в свою очередь, был вооружен заточкой, которую в ходе борьбы тюменка смогла сломать. Когда перепуганный налетчик покинул дом, женщина пустилась за ним в погоню, однако задержать рецидивиста ей так и не удалось. Воришка перепрыгнул через забор и скрылся в лесу.