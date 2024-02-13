Тюменка отбилась от грабителя голыми руками и пустилась за ним в погоню

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Мужчина, в свою очередь, был вооружен заточкой, которую в ходе борьбы тюменка смогла сломать. Когда перепуганный налетчик покинул дом, женщина пустилась за ним в погоню, однако задержать рецидивиста ей так и не удалось. Воришка перепрыгнул через забор и скрылся в лесу.
Налетчика оперативно задержала полиция. Как оказалось, преступник строил дом родственнику пострадавших вместе со своим приятелем. Товарищ рассказал о злом умысле правоохранителям. Грабителя приговорили к восьми годам лишения свободы.