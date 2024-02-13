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Published Сегодня, 12:17

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Updated Сегодня, 12:19

Тюменка отбилась от грабителя голыми руками и пустилась за ним в погоню

Тюменка отбилась от грабителя голыми руками и пустилась за ним в погоню

13 февраля 2024, 12:17
Фото: 1MI
Жительница Тюмени смогла отбиться от 41-летнего грабителя, который залез в ее дом и угрожал ей расправой. Женщина вооружилась кухонным ножом, а после пыталась сорвать с лица вора самодельную маску.
Сюжет
Полиция

Мужчина, в свою очередь, был вооружен заточкой, которую в ходе борьбы тюменка смогла сломать. Когда перепуганный налетчик покинул дом, женщина пустилась за ним в погоню, однако задержать рецидивиста ей так и не удалось. Воришка перепрыгнул через забор и скрылся в лесу.

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Налетчика оперативно задержала полиция. Как оказалось, преступник строил дом родственнику пострадавших вместе со своим приятелем. Товарищ рассказал о злом умысле правоохранителям. Грабителя приговорили к восьми годам лишения свободы.

#Общество#Происшествия#Тюмень#Лес#Тюменская область#Нож#Полиция#Задержание#Дом#Погоня#Рецидивист#Самооборона#Маска#Алина Петрова
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