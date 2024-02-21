Тюменец переломал трубой кости своему приятелю

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
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Updated Сегодня, 14:54
Как сообщил он правоохранителям, ночь была проведена в гостях у знакомого. Во время застолья произошел конфликт, который после перерос в драку.
Подозреваемый ударил гостя по лицу пластиковой трубой. В результате чего сломал нос потерпевшему.
По факту умышленного причинения вреда здоровью средней степени тяжести дознаватели УМВД России по Тюмени возбудили уголовное дело. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Ранее в Тюмени местная жительница отбилась от грабителя голыми руками. Женщина вооружилась кухонным ножом, а после пыталась сорвать с лица вора самодельную маску. Нападавший скрылся в лесу, однако был задержан правоохранителями.