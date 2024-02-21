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Тюменец переломал трубой кости своему приятелю

Тюменец переломал трубой кости своему приятелю

21 февраля 2024, 14:52
Фото: 1MI
В Тюмени задержали 52-летнего мужчину, избившего трубой своего приятеля. Согласно сведениям УМВД РФ по Тюменской области, в одну из дежурных частей отдела полиции поступило сообщение из больницы. 62-летний мужчина заявил о переломе костей носа.

Как сообщил он правоохранителям, ночь была проведена в гостях у знакомого. Во время застолья произошел конфликт, который после перерос в драку.

Подозреваемый ударил гостя по лицу пластиковой трубой. В результате чего сломал нос потерпевшему.

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По факту умышленного причинения вреда здоровью средней степени тяжести дознаватели УМВД России по Тюмени возбудили уголовное дело. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее в Тюмени местная жительница отбилась от грабителя голыми руками. Женщина вооружилась кухонным ножом, а после пыталась сорвать с лица вора самодельную маску. Нападавший скрылся в лесу, однако был задержан правоохранителями.

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