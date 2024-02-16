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В Тюменской области пьяный пенсионер зарубил девушку

В Тюменской области пьяный пенсионер зарубил девушку

16 февраля 2024, 05:01
Фото: 1MI

В Тюменской области пьяный пенсионер зарубил девушку

Жестокое убийство произошло в квартире дома по улице Парковой в Заводоуковске. Мужчина нанес своей жертве не менее 14 ударов топором по голове и телу.

Суд установил, что в ночь с 23 на 24 июня 2021 года 67-летний мужчина выпивал со своей 29-летней знакомой. Выпившая девушка принялась оскорблять пенсионера и тот, в свою очередь, пытаясь ее успокоить, стащил на пол за волосы и избил ногами.

Это не подействовало: усевшись в кресло, тюменка продолжила унижать мужчину. Тогда он взял топор и ударил обухом по ее коленям, но даже после этого она не успокоилась. Не совладав с эмоциями, пенсионер ударил ее в лоб острием топора.

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Девушка поползла к двери, но убийца не отпустил жертву: он нанес ей еще как минимум 14 ударов топором по голове и телу. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

В зале суда мужчина вину не признал, он утверждал, что его арест — недоразумение. По его словам, в тот день с ними находилась еще одна женщина, которая и зарубила девушку. Она предлагала свалить вину на другого собутыльника, но задержали только пенсионера.

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Заводоуковский районный суд вынес приговор мужчине. Он отправится в колонию строгого режима на восемь лет. При назначении наказания суд учел аморальное поведение убитой девушки.

Ранее «Наш город» сообщал, что под Тюменью брат избил сестру и оставил умирать на улице. Женщина скончалась от переохлаждения.

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