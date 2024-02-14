nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Под Тюменью брат жестко избил сестру и бросил умирать на улице

Под Тюменью брат жестко избил сестру и бросил умирать на улице

14 февраля 2024, 10:51
Фото: 1MI
В Голышмановском районном суде вынесли приговор Геннадию Чижику. Мужчина обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью своей сестре и оставлении ее в опасности.

Как сообщает следствие, в октябре 2023 года он поссорился со своей сестрой и столкнул ее с крыльца. После чего мужчина нанес ей не менее 5 ударов деревянным черенком и оставил ее одну в безлюдном месте. Женщина скончалась от переохлаждения.

Геннадия Чижика приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В Тюменской области пенсионер едва не убил знакомую, ранив ее ножом
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о жестоком убийстве юристки из Тобольска. Женщину зарезал в собственном офисе бывший сожитель. После злодеяния он скрылся с места происшествия. Правоохранители нашли мужчину мертвым в его квартире.

Читайте также:
Виноваты перекупы: машины в Тюмени резко подорожали в полтора разаТюменские власти заказали копию Моста влюбленных«Любите и слушайте»: психолог рассказал тюменцам, как сохранить отношения
#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Алина Петрова
Подпишитесь
«Ольга могла помочь»: как на тюменской Туре сказалось влияние северного циклона
Сегодня, 07:01
«Любите и слушайте»: психолог рассказал тюменцам, как сохранить отношения
Сегодня, 09:07
«Посадили ребенка»: адвокат «банды азербайджанцев» раскритиковал тюменского судью
Сегодня, 02:31
«Устроим гонку!»: смогут ли тюменские сотрудники ГИБДД на «китайцах» догнать лихачей
Сегодня, 08:23
Ложь про ЗОЖ: в райдере тюменского рэпера-зожника нашли сигареты и виски
Сегодня, 06:28
Первое жилье: в центре Тюмени строят оптимальный для студентов ЖК
Сегодня, 12:03