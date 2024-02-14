Под Тюменью брат жестко избил сестру и бросил умирать на улице

Как сообщает следствие, в октябре 2023 года он поссорился со своей сестрой и столкнул ее с крыльца. После чего мужчина нанес ей не менее 5 ударов деревянным черенком и оставил ее одну в безлюдном месте. Женщина скончалась от переохлаждения.