Под Тюменью брат жестко избил сестру и бросил умирать на улице

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Как сообщает следствие, в октябре 2023 года он поссорился со своей сестрой и столкнул ее с крыльца. После чего мужчина нанес ей не менее 5 ударов деревянным черенком и оставил ее одну в безлюдном месте. Женщина скончалась от переохлаждения.
Геннадия Чижика приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее «Наш город» сообщал о жестоком убийстве юристки из Тобольска. Женщину зарезал в собственном офисе бывший сожитель. После злодеяния он скрылся с места происшествия. Правоохранители нашли мужчину мертвым в его квартире.