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Житель Тобольска избил 51-летнюю женщину на глазах у гостей

Житель Тобольска избил 51-летнюю женщину на глазах у гостей

16 февраля 2024, 12:19
Фото: 1MI
47-летнего жителя Тобольска задержали за причинение вреда здоровью своей сожительнице. В полицию города поступило сообщение от сотрудника медорганизации о том, что к ним с телесными повреждениями, множественными гематомами и ссадинами на голове доставлена 51-летняя женщина.

В процессы беседы с ней выяснилось, что конфликт произошел во время застолья. Пострадавшая пригласила в гости двух знакомых. Вернувшийся домой сожитель потребовал мужчин уйти из дома. В ходе ссоры он начал бить свою сожительницу по голове.

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Обвиняемого доставили в отдел полиции. В содеянном он признался. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в ТЦ Тобольска мужчина ворвался в офис своей возлюбленной и убил ее. Кровавая драма шокировала посетителей торгового центра. Как считают знакомые пары, вероятной причиной расправы стала ревность.

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