Житель Тобольска избил 51-летнюю женщину на глазах у гостей

В процессы беседы с ней выяснилось, что конфликт произошел во время застолья. Пострадавшая пригласила в гости двух знакомых. Вернувшийся домой сожитель потребовал мужчин уйти из дома. В ходе ссоры он начал бить свою сожительницу по голове.