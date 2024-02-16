Житель Тобольска избил 51-летнюю женщину на глазах у гостей

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В процессы беседы с ней выяснилось, что конфликт произошел во время застолья. Пострадавшая пригласила в гости двух знакомых. Вернувшийся домой сожитель потребовал мужчин уйти из дома. В ходе ссоры он начал бить свою сожительницу по голове.
Обвиняемого доставили в отдел полиции. В содеянном он признался. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее в ТЦ Тобольска мужчина ворвался в офис своей возлюбленной и убил ее. Кровавая драма шокировала посетителей торгового центра. Как считают знакомые пары, вероятной причиной расправы стала ревность.