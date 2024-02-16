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Застолье

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Чтобы не было мучительно больно: методы борьбы с похмельем
31 декабря 2023, 02:05
Из-за переедания после праздничных застолий тюменцы стали чаще попадать в больницу
За период выходных и праздников в городскую больницу поступает много обращений от больных с холециститом. Об этом сообщил на своей странице Вконтакте руководитель экстренной службы ОКБ № 2 Антон Терехин.
24 февраля 2023, 17:43
Подробности правильного питания после праздников от специалистов Роспотребнадзора
Рекордсмен по содержанию витаминов – капуста. Также полезны свёкла, картофель, морковь, редька и тыква, перечислили на сайте Роспотребнадзора.
16 января 2023, 02:32
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
12 января 2023, 08:44
Тюменцам рассказали про причины отравлений и опасные продукты в новогодние дни
Салаты с майонезом, торты с кремом, изделия из рублёного мяса — самые опасные блюда на праздничном столе. Об этом сообщают в пресс-службе областного Роспотребнадзора. На сайте ведомства опубликовали памятку о правилах профилактики пищевых отравлений в праздники.
4 января 2023, 14:44
Многим просто грустно: тюменские врачи рассказали, почему в холода люди едят больше
В telegram-канале областного Здравоохранения медики назвали четыре причины, по которым у людей усиливается тяга к еде в зимнее время.
2 января 2023, 11:47
2022
5 врагов экологичного праздника
23 декабря 2022, 05:09

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