Из-за переедания после праздничных застолий тюменцы стали чаще попадать в больницу

За период выходных и праздников в городскую больницу поступает много обращений от больных с холециститом. Об этом сообщил на своей странице Вконтакте руководитель экстренной службы ОКБ № 2 Антон Терехин.