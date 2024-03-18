Подозреваемый

Спрятал тело в подполе: в Тюмени задержали 45-летнего рецидивиста из Кургана

Курганские полицейские провели задержание подозреваемого в убийстве жителя Петуховского района. Известно, что фигурант уголовного дела скрывался на съемной квартире в Тюменской области. Свою вину в содеянном преступлении он признал.