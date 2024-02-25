Итоги недели: скандал с резиновой перчаткой, давки из-за Мизулиной и аренда Туры

Тюменские подростки открыли новый опасный вид развлечения — прыжки в снежные сугробы из окон. В социальных сетях Тюмени распространено видео, снятое в одном из классов городской школы. В записи один из подростков совершает прыжок с высоты двух этажей в сугроб под одобрительные возгласы одноклассников. К счастью, ребенок не пострадал. В комментариях к видео горожане выразили возмущение тем, что на окнах школы отсутствуют блокираторы и отметили, что подобные игры могут кончиться травмами.