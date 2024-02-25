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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Итоги недели: скандал с резиновой перчаткой, давки из-за Мизулиной и аренда Туры

Итоги недели: скандал с резиновой перчаткой, давки из-за Мизулиной и аренда Туры

25 февраля 2024, 13:26
Фото: 1MI
Уходящая неделя запомнилась жителям Тюменской области рядом значимых событий: визитом Екатерины Мизулиной в Тюмень, скандалом с мэром Ишима и жалобах на больницу.

Тюменские власти намерены сдать в аренду обмелевшую реку Туру

Тюменские власти планируют сдать в аренду на 20 лет участок реки Туры вдоль набережной и Масловского взвоза.

Экологи выразили недовольство этим решением, отмечая, что следовало бы проводить восстановительные работы на реке, а не сдавать ее в аренду. Они также предупредили о возможных негативных последствиях такого шага и опасениях отгораживания доступа к реке для местных жителей. Несмотря на это, некоторые экологи считают, что арендатор может способствовать улучшению состояния реки и развитию индустрии отдыха и туризма в регионе.

«Река не для всех»: зачем тюменские власти решили сдать в аренду обмелевшую Туру?
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В Тюмени перечислили самые опасные районы

В Тюмени и Тюменской области зафиксирован значительный рост тяжких преступлений, включая преступления против половой неприкосновенности.

В отчете прокуратуры по Тюменской области за 2023 год названы самые опасные районы города. Одним из них стал Калининский район.

Вторым криминогенным районом назван Ленинский район, где произошла потасовка и поножовщина из-за громкой музыки.

Также местные жители обсуждают неблагоприятную обстановку в новостройках, переселенных жителями из аварийных домов и выражают опасения относительно безопасности в Лесобазе.

Бок о бок с пьяницами и маргиналами. Самые опасные районы Тюмени
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Глава Лиги безопасного интернета посетила Тюмень

В Тюмени состоялась встреча молодежи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. В школе №95 образовалось огромное столпотворение в ожидании общественницы. В ТВВИКУ гостья угодила в скандал. Мизулина поздравила курсантов с Днем защитника Отечества, а после спела с присутствующими. Один из курсантов исполнил под гитару песню «Вахтерам».

Как заметили интернет-пользователи, произведение стало одним из главных в карьере украинской группы «Бумбокс». В 2022 году лидер группы, Андрей Хлывнюк присоединился к ВСУ. Помимо этого, в песне имеется много отсылок к употреблению запрещенных веществ, что подтверждается самим автором. Мизулину обвинили в двойных стандартах, однако сама активистка свой поступок оскорбительным не считает.

«Морально сложно выходить на сцену»: Мизулина рассказала о давке в тюменской школе
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В Тобольске гибель экс-полицейского на СВО вызвала семейную драму

Известия о смерти экс-полицейского Ильнура Бурганова, произошедшей в ходе специальной военной операции, вызвала семейный конфликт в Тобольске. Его супруга похоронившая бойца на Аллее Славы столкнулась с возмущением со стороны родственников мужчины, которые неодобрительно отнеслись к ритуалу похорон, ведь Ильнур Бурганов был мусульманином, а захоронение произошло в месте, предназначенном для христиан.

Родственники в нарушении своего желания и требований религии винят бывшую жену. Последней даже пришлось написать заявление в полицию.

Это такая любовь. Гибель на СВО экс-полицейского из Тобольска вызвала семейную драму
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Мэр Ишима в резиновой перчатке вручал сертификаты молодым семьям

Глава администрации Ишима Федор Шишкин стал звездой интернета после вручения сертификатов на квартиры. На мероприятии чиновник появился в резиновой перчатке. Как заявили интернет-пользователи, мэр «боится заразиться от простого народа». Позднее сам Шишкин объяснил, что поранил палец, а перчатка им была надета для того, чтобы не допустить заражения раны.

Всегда открыт для общения: чиновник из Ишима объяснил, почему жмет руки в перчатках
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Тюменские дети рискуют ногами из-за опасных прыжков в снег

Тюменские подростки открыли новый опасный вид развлечения — прыжки в снежные сугробы из окон. В социальных сетях Тюмени распространено видео, снятое в одном из классов городской школы. В записи один из подростков совершает прыжок с высоты двух этажей в сугроб под одобрительные возгласы одноклассников. К счастью, ребенок не пострадал. В комментариях к видео горожане выразили возмущение тем, что на окнах школы отсутствуют блокираторы и отметили, что подобные игры могут кончиться травмами.

Экстремальная забава: в Тюмени школьники прыгают в кучу снега с высоты
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Тюменка заявила об издевательствах в больнице над ее больной матерью

Жительница Тюмени рассказала об издевательствах врачей над ее матерью в Западно-Сибирском медицинском центре.

Как рассказала родственница, женщина встала с кровати, чтобы прикрыть дверь, однако упала и не смогла подняться. Зашедшие в палату медсестры привязали пенсионерку к кровати. Они игнорировали просьбы пожилого человека.

После выписки дочь составила жалобу для отправки в Роспотребнадзор.

«Привязали к кровати»: тюменка заявила об издевательствах врачей над ее мамой
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