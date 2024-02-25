Итоги недели: скандал с резиновой перчаткой, давки из-за Мизулиной и аренда Туры

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Тюменские власти планируют сдать в аренду на 20 лет участок реки Туры вдоль набережной и Масловского взвоза.
Экологи выразили недовольство этим решением, отмечая, что следовало бы проводить восстановительные работы на реке, а не сдавать ее в аренду. Они также предупредили о возможных негативных последствиях такого шага и опасениях отгораживания доступа к реке для местных жителей. Несмотря на это, некоторые экологи считают, что арендатор может способствовать улучшению состояния реки и развитию индустрии отдыха и туризма в регионе.
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