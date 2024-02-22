Бок о бок с пьяницами и маргиналами. Самые опасные районы Тюмени

У многих с криминальной обстановкой ассоциируется Калининский район, потому что там в 90-е и нулевые годы пропадали дети. В 1997 году в микрорайоне Утяшево, который входит в Калининский район, учащаяся 8 класса Любовь Симонова. В 1999 году в том же районе исчезла. 2010 году город потрясла пропажа еще одной школьницы — шестиклассницы школы №57 Ани Анисимовой. Все они до сих пор числятся пропавшими без вести.