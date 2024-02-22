Бок о бок с пьяницами и маргиналами. Самые опасные районы Тюмени

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В январе 2024 года прокуратура по Тюменской области выпустила отчет за 2023 год из которого стало ясно, что количество преступлений в Тюмени и области выросло почти на треть. Особенно тревожит рост преступлений против половой неприкосновенности. Изнасилований, домогательств и иных действий сексуального характера стало выявлено на 5,8% больше, чем в 2022 году.
В пресс-службе полиции Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что в прошлом году наибольшее количество преступлений было зарегистрировано на территории отдела полиции №1, который относится к Калининскому району Тюмени. Однако точную цифру там не смогли назвать, сославшись на то, что такими сведениями «пресс-служба не располагает». При этом самым криминогенным районом назвали Ленинский район.
У многих с криминальной обстановкой ассоциируется Калининский район, потому что там в 90-е и нулевые годы пропадали дети. В 1997 году в микрорайоне Утяшево, который входит в Калининский район, учащаяся 8 класса Любовь Симонова. В 1999 году в том же районе исчезла. 2010 году город потрясла пропажа еще одной школьницы — шестиклассницы школы №57 Ани Анисимовой. Все они до сих пор числятся пропавшими без вести.
Руководитель общественной тюменской организации «За безопасное детство» Андрей Краморский отметил, что после убийства Насти Муравьевой в 2021 году криминальных пропаж детей в Тюмени не было.
«Треугольник в Калининском районе — Утешево, Маяк, Дом обороны — до сих пор попадают в наше поле зрения в связи с пропажами детей, но к счастью, это не криминальные случаи», — сказал собеседник «Нашего города».
С точки зрения общественного порядка этот район нельзя назвать безопасным. Местный житель в разговоре с «Нашим городом» рассказал, что в Калининском округе активно ведется застройка поселка Авиатора. В эти новостройки переселяют жителей аварийных ветхих домов с цыганских поселков, таких как Парфеново.
«Люди переехали в эти высотки из частного сектора с обветшалыми домиками. Унитаз увидели первый раз в жизни, грубо говоря. И все свои привычки забрали с собой. Я жил в одном из домов на Авиаторов, было тяжело. Утром спускаешься, на лестничной клетке — кровь, разбитые бутылки, лампочки, мусор. Дали людям бесплатное жилье, которое превращается в гетто», — рассказал тюменец Андрей Климов.
«В этом округе, я считаю, самый неблагоприятный район для проживания это Бабарынка. Туда только один автобус ходит. Очень неприглядно: какие-то помойки кругом, рухлядь, старые дома. Больница для больных туберкулезом. Контингент тожее соответствующий обстановке. Была рада, когда съехала оттуда в центр», — поделилась Ирина Смолова.
В этот округ входит один из самых неблагополучных районов — Лесобаза, в котором много старых пансионатов и общежитий, а также ветхих двухэтажных домов. Раньше там селились лесопереработчики, среди которых было много лиц с криминальным прошлым. В 90-е он представлял собой сплошные трущобы, где происходило много насилия и криминала.
Одна из жительниц Тюмени вспоминает, что своей поломанной психике она обязана именно этому району. На улицах она часто встречала пьяниц, несколько раз становилась свидетелем убийств и чудом избежала страшных последствий от встречи с педофилами.
В последнее время район активно застраивается и пытается избавиться от славы одного из самых депрессивных и страшных мест города. Но удается это с трудом. До сих пор горожане считают Лесобазу самым ужасным местом в Тюмени.
Летом прошлого года здесь произошла потасовка между пенсионером и молодежью из-за громкой музыки. Доходило и до поножовщины. Ранее в районе Лесобазы нашли тело школьницы Насти Муравьевой в 2021 году. Виновным в этом преступлении был признан уроженец Сургута Виталий Бережной.
Не вызывает доверия у местных и район КПД в Ленинском округе. Он застроен «хрущевками» и домами «брежневского» типа, которые в советское время заселяли рабочими из бараков. Несмотря на близость к центру, там может быть небезопасно.
«Там вечно самый сброд алкашей и наркоманов ошивается», — сказал «Нашему городу» тюменец Максим Винокуров.
«Район просто кошмарный, самый маргинальный район Тюмени. Жить там не советую, особенно с детьми. Вокруг одни пятиэтажки, бомжи, алкаши и наркоманы. Единственные нормальные дома — поближе к „Сбербанку“. На уличном освещении власти экономят, поэтому есть риск столкнуться в темноте с неадекватами. Для кратковременного пребывания терпимо, для жизни — невозможно», — написал один из местных на 2ГИС.
А еще в Ленинском округе можно получить камнем по голове от местных хулиганов.
По словам общественника Андрея Крамарского, в Восточном округе, несмотря на то, что он активно развивается и застраивается, до сих пор остается много глухих темных точек, которые вызывают тревогу у родителей за своих детей. Это, например, Войновка, Червишевский тракт, а также улица Олимпийская с ее знаменитыми пансионатами.
«Особое беспокойство у родителей вызывают алкаши и наркоманы, которые буянят, нарушают порядок, распивают алкоголь на детских площадках. В последнее время ситуация с этим все хуже и хуже, так как профилактическая работа со стороны участковых сведена к нулю», — полагает общественник.
Активисты пытались добиться от властей установки камер наружного видеонаблюдения на особо темных участках и на школьных маршрутах, но какого-то отклика от администрации пока не увидели.
Активизировались в Восточном округе и подростковые банды. Например, в феврале 2024 года город шикировала информация о банде азербайджанских подростков, которые избивают людей на камеру. В основном, инциденты фиксировались на улице Широтной, и рядом с ТЦ «Солнечный». Подростки уже задержаны, возбуждены уголовные дела, которые, скорее всего, закончатся их выдворением из России.
Регулярно появляются в новостях и нападения в этом районе. В сентябре 2023 года тюменка избила кулаками беременную женщину на детской площадке. А несколькими месяцами ранее был убит мужчина.
Упомянутый выше «Парфеново» раньше был деревней, а с 50-х годов прошлого века стал частью Центрального округа. Несмотря на относительную близость к центру, атмосфера здесь, по рассказам местных, до сих пор сохраняется атмосфера заброшенности. Многие местные стараются его стороной и жалуются на отсутствие освещения, необустроенность, что не может не притягивать криминальных авторитетов.
«Парфеново, Нахаловка — это районы скопления цыган. Наиболее опасной мне кажется улица Усадебная. Я бы туда ни днём, ни ночью не поехал. Можно нарваться на крупные неприятности. Район живет своей жизнью, особенно там процветает торговля наркотой», — считает тюменец Александр Фадеев.
Кроме того, не особо благоприятная обстановка сложилась в районе Ватутина.
«Кругом наркоманы, на детской площадке постоянно мёртвые голуби, люди водят своих собак в песочницу. Несколько раз наблюдала жестокое обращение с животными у детей и взрослых. За собаками никто даже не думает отходы убирать. Раньше жили на КПД, вообще о существовании такого мира не знали», — рассказала в соцсетях тюменка Елизавета Дергаева.
В новостных сводках Центральный округ мелькает чаще других. Месяц назад в Заречном микрорайоне, который входит в этот округ, мигранты устроили перестрелку, в ходе которой был ранен один человек.
С начала года зарегистрировано несколько нападений на школьников. В середине января рядом с торговым центром на улице Муравленко на ребенка напали неизвестные. Школьника ударили по голове, украли телефон и деньги, затолкали в машину, после чего увезли и высадили в другом районе города. А буквально неделей ранее 10-летнего мальчика избили по пути домой из гимназии №12. Поводом стал отказ ребенка купить хулиганам чипсы.
До этого еще одно крупное происшествие случилось прямо в центре — там на улице Республике мужчина азиатской внешности изнасиловал женщину.