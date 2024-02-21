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Похороны тюменского бойца СВО спровоцировали жесткую семейную драму

Это такая любовь. Гибель на СВО экс-полицейского из Тобольска вызвала семейную драму

21 февраля 2024, 10:37
Фото: Личный архив Натальи Бургановой

Похороны тюменского бойца СВО спровоцировали жесткую семейную драму

В начале года на Донбассе в ходе СВО погиб уроженец Тюменской области, бывший заместитель начальника полиции Тобольска Ильнур Бурганов. Супруга погибшего похоронила его, как героя, на Аллее Славы, однако родственники мужчины возмущены тем, что мусульманина похоронили там, где хоронят христиан.

В Тобольске упростились с командиром штурмового взвода 42-летним Ильнуром Бургановым. Мужчина родом из села Байкалово Тюменской области, но большую часть жизни занимался раскрытием преступлений в Тобольском МО и на севере, в ХМАО. У него остался один ребенок от первого брака и два ребенка от второго.

С последней своей женой Натальей детей у мужчины не было. Родные Бурганова говорят о том, что всю жизнь он был мусульманином и соблюдал обычаи своей веры. Ильнур — один из четверых детей в семье. Однако сейчас в живых остался только один брат.

Фото: Личный архив Натальи Бургановой

Разлучница или большая любовь

Наталья Бурганова уже рассказывала «Нашему городу» о том, каким был ее супруг и что привело его в зону СВО. Но, увидев то, что рассказала тоболячка журналистам, родственники Ильнура Бурганова пришли в ужас. Они считают, что Наталья многого недоговаривает, а в некоторых местах даже обманывает. Брат погибшего Фаиль Бурганов в разговоре с журналистом редакции рассказал, что слова о том, что в отношениях с Ильнуром Наталья с 2015 года не являются истинными.

«Они официально расписаны 7 месяцев примерно. У него от второй жены младшему ребенку 5 лет, не могли они там с 2015 года никак вместе быть», — уверяет брат погибшего.

Стоит указать, что первая жена Бурганова Оксана родила ему дочку, которой сейчас 15 лет. В браке они пробыли, по словам брата, около 5 лет, союз распался, когда ребенку было около 3 лет. На второй жене Юлии Ильнур женился в 2012, в браке родилось двое детей — дочь, которой сейчас 10 лет и сын, которому 6. Развелись супруги только в 2018 году. Но, как рассказала «Нашему городу» сама Юлия, последняя жена Ильнура раньше влезала в их отношения и рушила союз.

«Она в 2016 году залезла в нашу семью и разбила ее. Даже когда я была беременна сыном, о чем она знала, то лезла к нам и мешала налаживать отношения. Когда мы много ссорились и пытались примириться, она настраивала его против», — говорит Юлия.

При том, несмотря на разводы, бывшие супруги Оксана, Юлия и их дети свободно общались с родителями Ильнура Бурганова, считая себя большой семьей. Вместе они справляли праздники и часто созванивались, никаких неприязней не возникало. Но новую жену все невзлюбили практически сразу, к тому же много вопросов вызывает период начала их отношений.

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«Он мне говорил, что, как только увидел меня, то безумная любовь возникла, работаем мы вместе с 2009 года. А я его тогда даже не замечала. Ну как я его могла из семьи увести? За веревочку что ли? У нас просто была безумная и очень сильная любовь, решение уйти из семьи — это его выбор, который я приняла», — говорит Наталья Бурганова.

Однако конфликт, назревший после развода воспылал с новой силой после известия о смерти Ильнура Бурганова.

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Религиозный вопрос захоронения

Узнав о смерти сына и брата, родственники Ильнура желали похоронить его на малой родине, в селе Байкалово — с братьями и по мусульманским обычаям. Однако в итоге тело захоронили на Аллее Славы вместе с христианами, что вызвало недовольство у родных Бурганова.

«Когда тело еще даже не нашли и не эвакуировали, пошел вопрос о похоронах. Она говорила сначала, что нет проблем в том, чтобы похоронить его в родной деревне. Когда уже тело привезли в Тобольск, она передумала и сказала, что хоронить его будем в Тобольске. Мы ходили в прокуратуру, чтобы разобраться, но нам никто не помог. Мнение родителей никак не учитывали мнение детей тоже. В итоге на кладбище, где по левую сторону мусульмане похоронены, а по правую христиане, он оказался на правой стороне — она с христианами его положила», — рассказывает брат погибшего Фаиль Бурганов.

Важно указать, что вопроса деления выплат по факту смерти в семье не возникало. Все выделенные средства по закону распределены между женой и детьми мужчины. Вопрос захоронения задевал лишь этическую и религиозную стороны.

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Объясняя свое решение о захоронении, Наталья говорит, что ее на то вынудил конфликт, возникший после получения известий о смерти Ильнура. Женщина пригласила родных мужа к себе в гости и хотела обсудить с ними полученную новость, однако диалог так и не состоялся.

«У нас еще подтвержденной информации тогда не было. А они сразу про похороны стали говорить. Я им говорю мол, вдруг он завтра придет или позвонит, вы как ему в глаза смотреть будете, если вы его уже похоронили. Тут начался скандал, меня и мою маму стали оскорблять, чего она не выдержала и попросила их уйти из нашего дома», — рассказывает Наталья.

После этого Наталья атаковала социальные сети, чтобы получить хоть какую-то информацию о муже, ведь глубоко внутри она верила, что он еще жив. Но в комментариях, как говорит женщина, родственники Ильнура стали ее оскорблять — женщину ложно обвиняли в алкоголизме и наркомании. В том числе и Фаиль Бурганов сказал, что Наталья «строила из себя безутешную вдову, хотя это неправда».

«На фоне всех этих скандалов, личных звонков и оскорблений, я приняла решение, что мой муж будет похоронен, как герой — на Аллее Славы. Об этом я сухо сказала его родителям, рассказав о времени прощания и всех сопутствующих мероприятиях», — говорит женщина.
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По итогу родителям Ильнура пришлось нанимать 2 автобуса, чтобы жители родного села смогли приехать в Тобольск и проститься с погибшим. Хотя сначала отец и мать планировали даже обращаться к президенту, чтобы их мнение при организации похорон было учтено, но позже на фоне трагедии и внутреннего опустошения от этой идеи отказались.

Мы поговорили также с представителем духовного управления мусульман в Тюменской области, Абдурахман-хазрат Камалиев рассказал «Нашему городу», что захоронение мусульманина на христианском кладбище считается грехом, который ляжет на того, кто принял решение о месте захоронения.

«Выкапывать могилы — это противозаконно. Нужно оформить разрешение с администрации, чтобы все было по закону. Мусульмане должны быть похоронены на мусульманском кладбище, если это невозможно, то грех лежит на том, кто принял решение. С кровных родственников ответственность спадает, раз они не могли повлиять на ситуацию. Сам покойный ответственности тоже не понесет, он уже ничего не мог сделать и на все была воля жены», — рассказал Абдурахман-хазрат Камалиев.
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Заявление и оскорбления

Наталья также говорит о том, что ей и по сей день поступают угрозы от родственников погибшего супруга. В связи с этим на днях она написала на брата Ильнура заявление в полицию.

«Они говорили, что собаку отравят, дом сожгут, мне рекомендовали аккуратнее ходить. Я уже боюсь из дома одна выходить, поэтому написала заявление из-за угроз. Я все еще не до конца смирилась с тем, что моего зайки больше нет. Я так его люблю, это безумная любовь. Я не хотела никаких конфликтов, но меня обвиняют в том, что я алкоголичка и наркоманка из-за того, что на похороны я пришла с немытой головой. Но я после известия о смерти вообще про умывание забыла, это такая боль», — говорит Наталья.

Однако, как в период до похорон, так и сейчас, Наталью обвиняют в злоупотреблении алкоголем и запрещенными веществами, что по словам самой женщины не имеет ничего общего с действительностью. Поводом для многих обвинений стал внешний вид женщины на прощании с мужем.

«Они говорили, что пальцы у меня синие из-за того, что я что-то запрещенное употребляю. Во всех смертных грехах меня обвинили. Но не могла я в тот день выглядеть хорошо, я была убита горем», — говорит Наталья.

Родственники Ильнура и сейчас считают, что похоронить его стоило в родном селе, с родными братьями и по обычаям веры, которую он исповедовал. И в нарушении своего желания и требований религии винят Наталью.

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