Это такая любовь. Гибель на СВО экс-полицейского из Тобольска вызвала семейную драму

Стоит указать, что первая жена Бурганова Оксана родила ему дочку, которой сейчас 15 лет. В браке они пробыли, по словам брата, около 5 лет, союз распался, когда ребенку было около 3 лет. На второй жене Юлии Ильнур женился в 2012, в браке родилось двое детей — дочь, которой сейчас 10 лет и сын, которому 6. Развелись супруги только в 2018 году. Но, как рассказала «Нашему городу» сама Юлия, последняя жена Ильнура раньше влезала в их отношения и рушила союз.