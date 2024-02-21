Это такая любовь. Гибель на СВО экс-полицейского из Тобольска вызвала семейную драму

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В Тобольске упростились с командиром штурмового взвода 42-летним Ильнуром Бургановым. Мужчина родом из села Байкалово Тюменской области, но большую часть жизни занимался раскрытием преступлений в Тобольском МО и на севере, в ХМАО. У него остался один ребенок от первого брака и два ребенка от второго.
С последней своей женой Натальей детей у мужчины не было. Родные Бурганова говорят о том, что всю жизнь он был мусульманином и соблюдал обычаи своей веры. Ильнур — один из четверых детей в семье. Однако сейчас в живых остался только один брат.
Наталья Бурганова уже рассказывала «Нашему городу» о том, каким был ее супруг и что привело его в зону СВО. Но, увидев то, что рассказала тоболячка журналистам, родственники Ильнура Бурганова пришли в ужас. Они считают, что Наталья многого недоговаривает, а в некоторых местах даже обманывает. Брат погибшего Фаиль Бурганов в разговоре с журналистом редакции рассказал, что слова о том, что в отношениях с Ильнуром Наталья с 2015 года не являются истинными.
«Они официально расписаны 7 месяцев примерно. У него от второй жены младшему ребенку 5 лет, не могли они там с 2015 года никак вместе быть», — уверяет брат погибшего.
Стоит указать, что первая жена Бурганова Оксана родила ему дочку, которой сейчас 15 лет. В браке они пробыли, по словам брата, около 5 лет, союз распался, когда ребенку было около 3 лет. На второй жене Юлии Ильнур женился в 2012, в браке родилось двое детей — дочь, которой сейчас 10 лет и сын, которому 6. Развелись супруги только в 2018 году. Но, как рассказала «Нашему городу» сама Юлия, последняя жена Ильнура раньше влезала в их отношения и рушила союз.
«Она в 2016 году залезла в нашу семью и разбила ее. Даже когда я была беременна сыном, о чем она знала, то лезла к нам и мешала налаживать отношения. Когда мы много ссорились и пытались примириться, она настраивала его против», — говорит Юлия.
При том, несмотря на разводы, бывшие супруги Оксана, Юлия и их дети свободно общались с родителями Ильнура Бурганова, считая себя большой семьей. Вместе они справляли праздники и часто созванивались, никаких неприязней не возникало. Но новую жену все невзлюбили практически сразу, к тому же много вопросов вызывает период начала их отношений.
«Он мне говорил, что, как только увидел меня, то безумная любовь возникла, работаем мы вместе с 2009 года. А я его тогда даже не замечала. Ну как я его могла из семьи увести? За веревочку что ли? У нас просто была безумная и очень сильная любовь, решение уйти из семьи — это его выбор, который я приняла», — говорит Наталья Бурганова.
Однако конфликт, назревший после развода воспылал с новой силой после известия о смерти Ильнура Бурганова.
Узнав о смерти сына и брата, родственники Ильнура желали похоронить его на малой родине, в селе Байкалово — с братьями и по мусульманским обычаям. Однако в итоге тело захоронили на Аллее Славы вместе с христианами, что вызвало недовольство у родных Бурганова.
«Когда тело еще даже не нашли и не эвакуировали, пошел вопрос о похоронах. Она говорила сначала, что нет проблем в том, чтобы похоронить его в родной деревне. Когда уже тело привезли в Тобольск, она передумала и сказала, что хоронить его будем в Тобольске. Мы ходили в прокуратуру, чтобы разобраться, но нам никто не помог. Мнение родителей никак не учитывали мнение детей тоже. В итоге на кладбище, где по левую сторону мусульмане похоронены, а по правую христиане, он оказался на правой стороне — она с христианами его положила», — рассказывает брат погибшего Фаиль Бурганов.
Важно указать, что вопроса деления выплат по факту смерти в семье не возникало. Все выделенные средства по закону распределены между женой и детьми мужчины. Вопрос захоронения задевал лишь этическую и религиозную стороны.
Объясняя свое решение о захоронении, Наталья говорит, что ее на то вынудил конфликт, возникший после получения известий о смерти Ильнура. Женщина пригласила родных мужа к себе в гости и хотела обсудить с ними полученную новость, однако диалог так и не состоялся.
«У нас еще подтвержденной информации тогда не было. А они сразу про похороны стали говорить. Я им говорю мол, вдруг он завтра придет или позвонит, вы как ему в глаза смотреть будете, если вы его уже похоронили. Тут начался скандал, меня и мою маму стали оскорблять, чего она не выдержала и попросила их уйти из нашего дома», — рассказывает Наталья.
После этого Наталья атаковала социальные сети, чтобы получить хоть какую-то информацию о муже, ведь глубоко внутри она верила, что он еще жив. Но в комментариях, как говорит женщина, родственники Ильнура стали ее оскорблять — женщину ложно обвиняли в алкоголизме и наркомании. В том числе и Фаиль Бурганов сказал, что Наталья «строила из себя безутешную вдову, хотя это неправда».
«На фоне всех этих скандалов, личных звонков и оскорблений, я приняла решение, что мой муж будет похоронен, как герой — на Аллее Славы. Об этом я сухо сказала его родителям, рассказав о времени прощания и всех сопутствующих мероприятиях», — говорит женщина.
По итогу родителям Ильнура пришлось нанимать 2 автобуса, чтобы жители родного села смогли приехать в Тобольск и проститься с погибшим. Хотя сначала отец и мать планировали даже обращаться к президенту, чтобы их мнение при организации похорон было учтено, но позже на фоне трагедии и внутреннего опустошения от этой идеи отказались.
Мы поговорили также с представителем духовного управления мусульман в Тюменской области, Абдурахман-хазрат Камалиев рассказал «Нашему городу», что захоронение мусульманина на христианском кладбище считается грехом, который ляжет на того, кто принял решение о месте захоронения.
«Выкапывать могилы — это противозаконно. Нужно оформить разрешение с администрации, чтобы все было по закону. Мусульмане должны быть похоронены на мусульманском кладбище, если это невозможно, то грех лежит на том, кто принял решение. С кровных родственников ответственность спадает, раз они не могли повлиять на ситуацию. Сам покойный ответственности тоже не понесет, он уже ничего не мог сделать и на все была воля жены», — рассказал Абдурахман-хазрат Камалиев.
Наталья также говорит о том, что ей и по сей день поступают угрозы от родственников погибшего супруга. В связи с этим на днях она написала на брата Ильнура заявление в полицию.
«Они говорили, что собаку отравят, дом сожгут, мне рекомендовали аккуратнее ходить. Я уже боюсь из дома одна выходить, поэтому написала заявление из-за угроз. Я все еще не до конца смирилась с тем, что моего зайки больше нет. Я так его люблю, это безумная любовь. Я не хотела никаких конфликтов, но меня обвиняют в том, что я алкоголичка и наркоманка из-за того, что на похороны я пришла с немытой головой. Но я после известия о смерти вообще про умывание забыла, это такая боль», — говорит Наталья.
Однако, как в период до похорон, так и сейчас, Наталью обвиняют в злоупотреблении алкоголем и запрещенными веществами, что по словам самой женщины не имеет ничего общего с действительностью. Поводом для многих обвинений стал внешний вид женщины на прощании с мужем.
«Они говорили, что пальцы у меня синие из-за того, что я что-то запрещенное употребляю. Во всех смертных грехах меня обвинили. Но не могла я в тот день выглядеть хорошо, я была убита горем», — говорит Наталья.
Родственники Ильнура и сейчас считают, что похоронить его стоило в родном селе, с родными братьями и по обычаям веры, которую он исповедовал. И в нарушении своего желания и требований религии винят Наталью.