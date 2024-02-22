Итоги дня в Тюмени: искалеченные судьбы, отмена Zivert и инвестиции китайцев

Тюменские власти планируют построить новую магистраль, соединяющую улицы Мельникайте и Пермякова в соответствии с городским Генеральным планом. Работы планируют завершить до 2040 года. Планируемая магистраль будет предназначена для общегородского регулируемого движения автомобильного транспорта. Информация о времени начала работ на данный момент отсутствует. Журналисты направили запрос в Главное управление строительства региона для получения дополнительной информации.