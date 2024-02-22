Итоги дня в Тюмени: искалеченные судьбы, отмена Zivert и инвестиции китайцев

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
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Updated Сегодня, 17:34
Концерт Zivert в Тюмени отменен из-за заявления певицы, в котором она объявила о вынужденном перерыве из-за проблем со здоровьем.
Певица также отменила все запланированные выступления в других городах. Видеообращение к фанатам оставило многих в шоке. Судьба возвращения билетов на отмененные выступления пока неизвестна.
Китай намерен инвестировать в развитие лесопромышленного комплекса и социальной сферы Тюменской области. Представители министерства промышленности и торговли РФ встретились с делегацией правительства Гуанчжоу КНР, чтобы обсудить инвестиционные возможности и потенциальные направления сотрудничества.
Китайская сторона выразила намерение организовать взаимодействие с регионом. Договорились рассмотреть и насущные вопросы медицины.
Тюменские власти планируют построить новую магистраль, соединяющую улицы Мельникайте и Пермякова в соответствии с городским Генеральным планом. Работы планируют завершить до 2040 года. Планируемая магистраль будет предназначена для общегородского регулируемого движения автомобильного транспорта. Информация о времени начала работ на данный момент отсутствует. Журналисты направили запрос в Главное управление строительства региона для получения дополнительной информации.
В Тюмени женщина получила синяки и гематомы на лице после посещения частной стоматологической клиники. После процедуры она испытала жуткую боль и отек лица. Тюменке поставили диагноз «гипохлоритная авария».
Пациентка обратилась в областную стоматологию, где ей начали исправлять последствия «лечения». После женщина обратилась с заявлением в полицию.
Главврач частной клиники утверждает, что пациентка не предъявляла никаких претензий и отказалась от дальнейшего обращения. Пострадавшая пока не решила, будет ли обращаться в другие контролирующие органы и требовать компенсацию.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прилетела в Тюмень. Известно, что в аэропорту ее провожал певец Шаман.
В сибирском городе общественница проведет встречу со школьниками и студентами. Мероприятие запланировано на 24 февраля.