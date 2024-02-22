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Posted Сегодня, 17:32

Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Итоги дня в Тюмени: искалеченные судьбы, отмена Zivert и инвестиции китайцев

Итоги дня в Тюмени: искалеченные судьбы, отмена Zivert и инвестиции китайцев

22 февраля 2024, 17:32
Фото: 1MI
Дайджест событий за 22 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тюмени отменен концерт певицы Zivert

Концерт Zivert в Тюмени отменен из-за заявления певицы, в котором она объявила о вынужденном перерыве из-за проблем со здоровьем.

Певица также отменила все запланированные выступления в других городах. Видеообращение к фанатам оставило многих в шоке. Судьба возвращения билетов на отмененные выступления пока неизвестна.

Концерт певицы Zivert в Тюмени отменен. В чем причина?
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Китайские инвесторы заинтересовались тюменскими лесопилками и медициной

Китай намерен инвестировать в развитие лесопромышленного комплекса и социальной сферы Тюменской области. Представители министерства промышленности и торговли РФ встретились с делегацией правительства Гуанчжоу КНР, чтобы обсудить инвестиционные возможности и потенциальные направления сотрудничества.

Китайская сторона выразила намерение организовать взаимодействие с регионом. Договорились рассмотреть и насущные вопросы медицины.

Китайцы заинтересовались тюменскими лесопилками и медициной
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В Тюмени появится новая магистраль

Тюменские власти планируют построить новую магистраль, соединяющую улицы Мельникайте и Пермякова в соответствии с городским Генеральным планом. Работы планируют завершить до 2040 года. Планируемая магистраль будет предназначена для общегородского регулируемого движения автомобильного транспорта. Информация о времени начала работ на данный момент отсутствует. Журналисты направили запрос в Главное управление строительства региона для получения дополнительной информации.

Тюменские власти планируют построить новую магистраль
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Тюменке искалечили лицо в частной стоматологической клинике

В Тюмени женщина получила синяки и гематомы на лице после посещения частной стоматологической клиники. После процедуры она испытала жуткую боль и отек лица. Тюменке поставили диагноз «гипохлоритная авария».

Пациентка обратилась в областную стоматологию, где ей начали исправлять последствия «лечения». После женщина обратилась с заявлением в полицию.

Главврач частной клиники утверждает, что пациентка не предъявляла никаких претензий и отказалась от дальнейшего обращения. Пострадавшая пока не решила, будет ли обращаться в другие контролирующие органы и требовать компенсацию.

«Умоляла врачей остановиться»: тюменка получила синяки на все лицо после стоматолога
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Шаман проводил Екатерину Мизулину в Тюмень

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прилетела в Тюмень. Известно, что в аэропорту ее провожал певец Шаман.

В сибирском городе общественница проведет встречу со школьниками и студентами. Мероприятие запланировано на 24 февраля.

Екатерину Мизулину провожает в Тюмень певец SHAMAN. Видео
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