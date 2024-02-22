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Published Сегодня, 06:01

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Updated Сегодня, 06:03

Китай заинтересовался тюменскими лесопилками и медициной

Китайцы заинтересовались тюменскими лесопилками и медициной

22 февраля 2024, 06:01
Фото: 1MI

Китай заинтересовался тюменскими лесопилками и медициной

Китай намерен инвестировать в развитие лесопромышленного комплекса и социальной сферы Тюменской области. Стороны договорились обсудить дальнейшие условия.

Китайские инвесторы заинтересовались лесопромышленным комплексом и медициной Тюменской области, сообщил информационный центр правительства региона.

В Тюмени состоялась деловая встреча представителей министерства промышленности и торговли РФ с делегацией правительства Гуанчжоу КНР. На встрече обсуждался инвестиционный потенциал Тюменской области и приоритетные направления сотрудничества с Китаем.

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Китайская сторона выразила намерение организовать взаимодействие с Тюменской областью по развитию лесопромышленного комплекса и социальной сферы, в том числе и медицины. Стороны договорились обсудить дальнейшее сотрудничество и условия, которые получат китайские инвесторы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области растет количество компаний, готовых экспортировать свои товары в Китай. За три года число желающих попасть в реестр экспортеров выросло в девять раз.

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#Общество#Политика#Экономика#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область#Новости тюмени#Экономическая политика#Китай#Инвестиции#Международное сотрудничество#Любовь Селезнева
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