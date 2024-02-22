Китайцы заинтересовались тюменскими лесопилками и медициной

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Китайские инвесторы заинтересовались лесопромышленным комплексом и медициной Тюменской области, сообщил информационный центр правительства региона.
В Тюмени состоялась деловая встреча представителей министерства промышленности и торговли РФ с делегацией правительства Гуанчжоу КНР. На встрече обсуждался инвестиционный потенциал Тюменской области и приоритетные направления сотрудничества с Китаем.
Китайская сторона выразила намерение организовать взаимодействие с Тюменской областью по развитию лесопромышленного комплекса и социальной сферы, в том числе и медицины. Стороны договорились обсудить дальнейшее сотрудничество и условия, которые получат китайские инвесторы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области растет количество компаний, готовых экспортировать свои товары в Китай. За три года число желающих попасть в реестр экспортеров выросло в девять раз.